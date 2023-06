La rotura de la prensa amenaza también el suministro de agua potable a las poblaciones del sureste de Ucrania que dependían del embalse.

El ministro ucraniano de Infraestructuras, Oleksandr Kubrakov, ha asegurado que "la principal prioridad" es suministrar agua, y para ello se ha aprobado una partida de 1.500 millones de grivnas (unos 38 millones de euros) para construir tuberías.

"Cientos de miles de personas se han quedado sin acceso normal al agua potable", ha asegurado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Telegram.

Además, 10.000 hectáreas de tierras agrícolas se han inundado en la margen occidental, según datos del Ministerio de Agricultura ucraniano. Quedarán inservibles 31 sistemas de riego de las provincias de Dnipropetrovsk, Jersón y Zaporiyia (este y sureste de Ucrania), que regaban más de medio millón de hectáreas.

La superficie anegada es aún mayor en la ribera oriental, según el Ministerio.

Zelenski ha acusado a Rusia de abandonar a su suerte a los habitantes de las zonas que controla. "Al menos 100.000 personas vivían en esas zonas antes de la invasión rusa. Al menos decenas de miles de personas siguen allí (...) En la parte ocupada por Rusia los ocupantes ni siquiera intentan ayudar a la gente", ha escrito en Twitter, junto con imágenes de los afectados.

“Russian terrorists have once again proved that they are a threat to everything living. The destruction of one of the largest water reservoirs in Ukraine is absolutely deliberate. At least 100 thousand people lived in these areas before the Russian invasion. At least tens of… pic.twitter.com/ISjIwKc2QN“