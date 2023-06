A Carmen, cantante lírica, le diagnosticaron cáncer de lengua hace 13 años. "Perdí mi voz, mi identidad en todos los aspectos. No tenía trabajo, no podía hablar con nadie", cuenta a TVE esta paciente a la que tuvieron que extraer media lengua. "Al comer, al hablar, al cantar... me molestaba muchísimo, me dolia", relata, sobre la enfermedad.

Este es el caso también de Vanesa, que se quedó paralizada después de que los doctores le diagnosticaran cáncer de mama. "Me quede en 'shock'. No recuerdo prácticamente nada más de lo que aquel médico me dijo. Pensé es que me iba a morir", explica. Ahora, ya no tiene la enfermedad, pero sigue como paciente crónica oncológica.

Ambas han sobrevivido, demostrando que el cáncer no es siempre sinónimo de muerte, tal y como reivindican los pacientes recuperados de la enefermedad este domingo con motivo del Día Mundial del Superviviente de Cáncer. "A pesar de todo estoy feliz de estar viva", celebra Carmen.

La supervivencia a la enfermedad se ha duplicado en los últimos 40 años, especialmente, en los casos de cácer de mama, tiroides o próstata, con una tasa de más del 85% de los casos. En términos de género, los porcentajes son algo diferentes: entre los hombres, es de un 55,3% y en las mujeres, del 61,7%.

Casos de cáncer más habituales en hombres y mujeres Esa diferencia se puede explicar porque determinados tumores son más habituales en un sexo que en otro. Así, en los hombres, la supervivencia neta estandarizada por edad fue del 90% en los cánceres de próstata y de testículo y de 86% en el de tiroides, mientras que fue del 7% en el cáncer de páncreas, del 12% en el de pulmón, del 13% en el de esófago y del 18% en el de hígado, según un informe de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN)



En las mujeres, el cáncer de tiroides tuvo una supervivencia neta de 93%, el melanoma cutáneo del 89%, y el cáncer de mama del 86%; mientras que en el cáncer de páncreas fue del 10%, en los de hígado y esófago del 16% y en el de pulmón del 18%. La supervivencia de los pacientes con cáncer de España es similar a la de los países de nuestro entorno y se prevé que, aunque lentamente, continúe aumentando en los próximos años.



En cuanto al número de casos diagnosticados en España, se estima que alcanzará los 279.260 en 2023. Los cánceres más frecuentemente son los de colon y recto (42.721 nuevos casos), mama (35.001), pulmón (31.282), próstata (29.002) y vejiga urinaria (21.694).