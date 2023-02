Hace casi un año que Carlos tocó la campana. El 9 de marzo de 2022 se liberó de un cáncer que le ató durante siete meses. Un lapso breve para los ojos extraños, pero toda una eternidad para su familia. “He perdido una parte importante de mi adolescencia”, confiesa a semanas de los 17 años. Sabe que la huella de la enfermedad siempre se quedará a su lado. Ya no se siente como sus pares, volver a clase está resultándole una experiencia solitaria. “Pasé de ser un niño a un hombre”, asegura.

La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año padecen cáncer infantil unos 400.000 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años. En España se detectan más de mil casos anuales. La mayoría de estos menores se curan, el 82% según recoge la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, pero el “cambio radical” que provoca el cáncer en sus vidas y en la de sus familias llega para quedarse.

A sus 30 años, Andrea Ruano ha pasado media vida "lidiando con las consecuencias" de un diagnóstico de sarcoma de Ewing que le llegó cuando tenía apenas 15. En abril de 2008 le dijeron que la enfermedad había desaparecido, pero desde entonces ha pasado por más de una decena de cirugías, ha tenido que asimilar la infertilidad y tendrá que tomar hormonas durante el resto de sus días.

Finalmente, llegó el "duro" día en el que conoció su diagnóstico. "Estaba muy ilusionado, pensaba que iban a decirme que podía irme a casa", pero recibió la inesperada noticia de que tendría que pasar meses en tratamiento contra una enfermedad que podría costarle la vida. "Mi primera reacción fue echarme a llorar. Luego pregunté si me iba a morir y si se me iba a caer el pelo" , rememora. Le contaron con sinceridad que ambas eran una posibilidad, aunque la segunda de ellas era mucho más probable. "Entonces lo del pelo ya me dio igual. Quería vivir".

"Recuerdo preguntarle a mi padre qué estaba pasando, por qué me estaba pasando esto". Su abuela murió a causa de un cáncer y ahora a ella le decían que "tenía que parar mi vida durante un tiempo y enfrentarme a algo que no sabía cómo iba a salir". Una noticia "desconcertante" que, si asusta a un adulto, cabe imaginar cuanto puede aterrorizar a un niño. Sin embargo, "el no tirar hacia adelante nunca fue una opción".

Soledad, pérdidas y esperanza

Cómo afecta el cáncer y su tratamiento a la vida de los menores es algo que, según explica a TVE la profesional de la Sociedad Española de Psicooncología Carmen Meseguer, depende de la edad, de la etapa de desarrollo y de la experiencia previa que ya se haya tenido con el sistema sanitario. Es decir, cada caso es distinto, aunque es indudable que el impacto no tiende a ser leve.

Carlos y Andrea Ruana eran ya adolescentes cuando fueron diagnosticados, lo que no hizo del proceso algo mucho más sencillo. "Tiene que ser muy duro ser un niño y no entender por qué no puedes ir a jugar como los demás", reconoce el primero, y, sin embargo, él también admite haber sentido la ira y la indefensión de un pequeño. "Me enfadaba mucho con mi madre porque no podía hacer lo mismo que el resto de los adolescentes", lamenta.

“��July is Sarcoma Awareness month��, the type of cancer I was diagnosed with in 2007. Specifically, I had an Ewing Sarcoma in the left tibia. I had to undergo chemotherapy, surgery to remove the tumor, and a bone marrow transplant. #sarcomaawareness pic.twitter.com/87Jr8VGQfh“ — Andrea Ruano (@theAndrea_Ruano) July 5, 2021

Durante el tratamiento los pacientes de cáncer no suelen poder recibir demasiadas visitas, quedando la vida social reducida a los familiares. Ruana, además, estaba siendo tratada en Madrid, sus amigas no vivían en la ciudad y les era imposible ir habitualmente a verla, así que estuvo casi exclusivamente acompañada de adultos. Mientras sanaba se perdió fiestas, graduaciones, viajes y partidos de baloncesto, ese deporte que amaba y al que ya no podría jugar más.

"Fue un poco aislante, pero hicimos un grupo de amigos de la misma edad en el hospital. Esa fue mi gente", un apoyo que, junto con el de fundaciones como Pyfano y Aladina, que años después le donaría su primera pierna protésica, le ayudó a mantener la casi imprescindible actitud positiva y esperanzada. "Estuve muy bien arropada", cuenta al recordar cómo profesores voluntarios le echaban una mano con las clases para "no pensar en el hospital".