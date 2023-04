La prevalencia del cáncer colorrectal está aumentando en personas menores de 55 años en Estados Unidos, según Medscape. El portal médico publicó el 10 de abril de 2023 que en los últimos 25 años ha aumentado un 9% en esa franja de edad. Julio Basulto analizó esta tendencia en su espacio “Vida sana” de Las tardes de RNE que presenta Carles Mesa.

“En personas jóvenes está aumentando la prevalencia de este cáncer, que es la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos”, señala el dietista y nutricionista. En España es “la segunda causa de muerte por cáncer en España”, según la Sociedad Española de Oncología Médica . Aunque no se tengan datos de nuestro país como los de Medscape, “sí sabemos que nuestros hábitos se empiezan a parecer mucho, nos estamos americanizando; también sabemos que la prevalencia de cáncer colorrectal es muy alta”.

¿Por qué está aumentando?

Los investigadores se preguntaron el porqué de esta tendencia y plantearon diferentes explicaciones como el aumento del cribado, es decir, “cada vez se mira más a la gente si tiene o no para ver si existe o no cáncer de colón”. “Incluso teniendo en cuenta esto, se ve que sigue habiendo una prevalencia que no se justifica”.

Otros factores a los que apuntan son “obesidad, tabaquismo, alcohol, dieta y otras variables demográficas”. Entre los factores dietéticos nos dicen “el azúcar, las bebidas azucaradas, los refrescos” y destaca que “contribuye notablemente las carnes rojas y procesadas y el alcohol”.