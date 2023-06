El derecho al olvido oncológico, en el aire por el 23J

Tras recuperarse, los pacientes de cáncer intentan retomar sus vidas, algo que no siempre es sencillo. Se enfrentan a secuelas y discriminación: muchas veces no pueden contratar seguros, hipotecas o préstamos por tener cáncer, o acceder en igualdad de condiciones a un puesto de trabajo. En este sentido, los pacientes reclaman la ley de derecho al olvido oncólogico, para que no pidan su historial médico. Dicha norma había sido prometida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de mayo, pero ha quedado en el aire debido al adelanto electoral del próximo 23 de julio. Foto: GETTY IMAGES