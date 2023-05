El cáncer y sus consecuencias no terminan con el fin del tratamiento. Sus secuelas en la vida cotidiana pueden no desaparecer incluso décadas después de superar la enfermedad: trámites tan habituales como renovar el carné de conducir o pedir un préstamo llegan ser extremadamente complejos para las personas que han pasado por un cáncer. Una discriminación que el Gobierno finalmente se ha comprometido a revertir. "Ya era hora", expresan desde el colectivo.

El derecho al olvido oncológico es una reivindicación con décadas de lucha en España, pero hace tan solo unas semanas que el Ejecutivo ha asegurado que trabajará por su aprobación. "Haremos todo lo posible para que en esta legislatura se produzcan las modificaciones que sean precisas para garantizar el olvido oncológico", respondió la vicepresidenta Nadia Calviño a una pregunta de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal en el Congreso el pasado 19 de abril. Un anuncio que pacientes y expertos han celebrado con entusiasmo y alivio. “Es una injusticia que nos castiguen toda la vida por haber pasado por un cáncer”, lamenta la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, Begoña Barragán.

18.53 min Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Olvido oncológico: "No solo te enfrentas a la enfermedad sino también a toda la burocracia que conlleva" - Escuchar ahora

Barragán se refiere a la ausencia de una ley que proteja la no discriminación de las personas que han tenido cáncer a la hora de contratar servicios como los seguros de vida, solicitados por ejemplo al pedir una hipoteca. Ella, cuenta, fue diagnosticada hace más de 22 años, cuando tenía 41, y desde entonces ninguna compañía ha accedido a hacerle una póliza. No obstante, asegura que las repercusiones son aún más "sangrantes" para quienes han vivido un cáncer en su infancia.

Relata una experiencia similar Laura Mora, miembro de la Asociación de Padres de Niños Con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion) que fue diagnosticada con un osteosarcoma a los 11 años. Ahora tiene 34 y durante las más de dos décadas libre de cáncer se ha encontrado con multitud de situaciones discriminatorias. Una de ellas la sufrió al solicitar un préstamo con su marido, cuando le negaron un seguro de vida equiparable. "Me di cuenta de que dependía totalmente de mi pareja, a mí sola no me lo hubiesen concedido", recuerda.

Ante estas negativas muchas personas optan por el “alto riesgo” de mentir u ocultar su expediente médico, aseguran las entrevistadas por RTVE.es. “Pero no se trata de engañar, es nuestro derecho”, añade por su parte Barragán al advertir que ya existe una norma en España aprobada en 2018 que regula la no discriminación a personas con VIH o sida. La Unión Europea, además, pidió a sus miembros adoptar el derecho al olvido oncológico hace más de un año.

España y Malta: los únicos países de la UE sin olvido oncológico Según el abogado y cofundador de e]Cancelación Eneko López, el derecho al olvido oncológico busca "garantizar" que las personas que han sufrido cáncer no vean "lastrado" su futuro. Supone así que estos supervivientes tengan derecho a que su enfermedad previa no se considere en la evaluación de riesgo de productos financieros y aseguradores, aunque, eso sí, tras un periodo de tiempo determinado. En febrero de 2022 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer en la que incluyó la propuesta de que las aseguradoras y los bancos no tengan en cuenta el historial médico de los afectados por el cáncer diez años después del final de su tratamiento y cinco cuando el diagnóstico se haya realizado antes de los 18 años. Petición que hizo a los países europeos con el ánimo de que todos cumplan con ella antes de 2025. “��️Desde la #FEPNC instamos a garantizar el derecho al olvido oncológico de los supervivientes de cáncer



��Urge garantizar una protección efectiva para supervivientes de cáncer, quienes sufren a diario discriminaciones por parte de entidades financierashttps://t.co/rQ62wCopQ8“ — Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (@cancerinfantil) April 14, 2023 "España es uno de los países más retrasados en este momento", advierte al respecto el letrado, pues, junto con Malta, es el único de la UE sin derecho al olvido oncológico. Mientras que en Francia, Luxemburgo, Bélgica o Portugal se aplica una tabla que establece un período de tiempo para cada tumor de acuerdo con sus singularidades, en España solo se defiende a los pacientes con VIH en la Ley 4/2018, texto en el que se acordó un año para expandir la protección a otras enfermedades. Mientras tanto y bajo la promesa del Gobierno de que este año será el definitivo para aprobar el derecho al olvido oncológico, “hay personas con antecedentes de cáncer infantil que sobrevivieron a la enfermedad sin recaídas posteriores y que, más de 20 años después, siguen siendo discriminados", asegura el presidente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, Juan Antonio Roca.

Discriminaciones desde en el seguro de vida hasta en el carné de conducir En España hay más de 1.600.000 de personas que han sobrevivido al cáncer, cifra el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Además, el 50% de los pacientes diagnosticados vivirán al menos cinco años, mientras que en los tumores infantiles esta cifra asciende hasta el 73%. Sin embargo, la enfermedad les "persigue" tras el fin del tratamiento. Así lo afirma la presidenta de la asociación, Begoña Barragán, quien insiste en que la discriminación afecta "a todos los que no morimos". Laura Mora recuerda tres situaciones en las que se sintió especialmente discriminada por haber pasado un cáncer desde los 11 hasta los 13 años. Con ahora 34, narra cómo la enfermedad se interpuso en trámites tan comunes como la licencia de conducir, el seguro de vida y los préstamos. "Querían que renovase el carné de conducir cada año en lugar de cada diez por si recaía", una petición que puede generar una gran perturbación. "Te hace sentir en peligro", lamenta. “A todos los trabajadores menos a mí se les ofrecía un seguro de salud“ Tras mucho insistir, Mora consiguió que su plazo para renovar el carné de conducir se alargase hasta los siete años, pero no tuvo la misma suerte con el seguro médico. "He trabajado en empresas donde a todos los trabajadores menos a mí se les ofrecía un seguro de salud", explica. Al intentar tenerlo ella también se encontró tantos "problemas" que al final optó por no perseguirlo. Laura Mora, miembro de la Asociación de Padres de Niños Con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion) L.MORA A esta trabas, además, se suman las secuelas físicas y psicológicas, así como otras consecuencias del cáncer tales como la complicada reincorporación al mundo laboral tras la inactividad de la enfermedad. Un conjunto de dificultades que hace que las personas no puedan retomar su vida "con absoluta normalidad". "Es sorprendente que habiendo tenido cáncer a los 11 años tenga que decirlo hasta cuando tenga 60", clama la joven.