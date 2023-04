18:53

Cada año más de 100.000 personas superan un cáncer en España. Los supervivientes suman más de 2 millones y hay un derecho por el que aún están peleando: el derecho al olvido oncológico. Cuando en un historial médico aparece la palabra cáncer se enfrentan a diferentes discriminaciones y problemas sobre todo con los bancos o las aseguradoras. La UE ha pedido a todos los países miembros que antes de 2025 tengan legislaciones que eviten que estas entidades discrimen a quienes se han curado de cáncer. Inma Escriche, vicepresidenta de la Asociación de Cáncer de Pulmón y paciente oncológico, confiesa en Las Mañanas de RNE que “no solo te enfrentas a la enfermedad sino también a toda la burocracia que conlleva.” Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, asegura que “los bancos piden un seguro de vida para contratar una hipoteca porque les viene bien, pero no es obligatorio. La tienes que contratar obligatoriamente con un seguro de daños, pero no con un seguro de vida, con lo cual esto no debería ni siquiera formar parte del problema” y recalca que “no se puede tener una vida normal si no tienes acceso a los servicios financieros.”