Aunque no se conocen muchos detalles del acuerdo, el demócrata ha explicado que se ha logrado tras hacer algunas concesiones en el presupuesto, pero que en ningún caso ha dado "mucho".

Así, preguntado por el riesgo de que los legisladores progresistas piensen que se han hecho demasiadas concesiones, Biden ha respondido: "Ya verán cómo no lo he hecho".

El presidente ha afirmado que cree que los republicanos han negociado "de buena fe" y que está convencido de que McCarthy cuenta con los apoyos suficientes de su partido para aprobar la ley. "De lo conttario, no creo que hubiéramos logrado el acuerdo", ha indicado.

“Speaker McCarthy and I reached a bipartisan budget agreement that will prevent the worst possible crisis – a default for the first time in our nation’s history.



This deal is good news for the American people.



I strongly urge Congress to pass the agreement right away. pic.twitter.com/6gQH4jvGV2“