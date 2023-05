El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado este viernes que las Naciones Unidas han confirmado a la ciudad brasileña de Belén, cercana a la desembocadura del río Amazonas en el océano Atlántico, como sede de la Cumbre del Clima COP30, que se celebrará en 2025.

Lula lo ha catalogado como "una noticia extraordinaria" para el país. "Ya participé en una COP en Egipto, en otra en Copenhague y en todas la gente habla de la Amazonía, solo habla de la Amazonía", pero sin haber estado nunca en esa región, ha afirmado el mandatario en un vídeo divulgado en sus redes sociales en el que informa de la decisión de la ONU.

"Siempre decía, y por qué no hacer una COP en la Amazonía, para que todos conozcan la Amazonía y vean lo que son los ríos de la Amazonía, las selvas de la Amazonía y la fauna de la Amazonía", ha añadido Lula, acompañado en el vídeo por el canciller Mauro Vieira y el gobernador del estado amazónico de Pará, Helder Barbalho.

“Belém do Pará foi a cidade escolhida pela ONU para ser sede da COP 30, em 2025. Será uma honra para o Brasil recebermos representantes do mundo inteiro em um estado da nossa Amazônia. Tenho certeza que o @helderbarbalho e o povo do Pará estão preparados para promover a melhor COP… pic.twitter.com/exjqTTeuyt“