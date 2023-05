Biden da luz verde al entrenamiento de pilotos ucranianos en el uso de cazas F-16

"Doy la bienvenida a la histórica decisión de Joe Biden de apoyar una coalición internacional de aviones de combate. Esto mejorará enormemente nuestro ejército aéreo", ha dicho en Twitter Zelenski, que lleva semanas pidiendo estos aviones de cara a la esperada contraofensiva de las tropas ucranianas.

“I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima.“