La Franja de Gaza ha vuelto este domingo a la incertidumbre después de que nuevos incidentes entre Israel y Palestina hayan puesto en entredicho la tregua acordada el día anterior entre ambos bandos con la mediación de Egipto.

El último ha sido esta misma tarde cuando un cohete lanzado desde el enclave ha caído en una zona de Israel. Las milicias de la Franja atribuyeron el ataque a un error y han reafirmado su compromiso con la tregua, pero el Ejército israelí ha respondido atacando dos puestos de observación en Gaza. El otro incidente se produjo de madrugada tan solo dos horas después de anunciarse el alto el fuego, cuando Israel bombardeó la zona en respuesta al lanzamiento de cohetes palestinos.

El resto de la jornada ha discurrido sin otros incidentes graves. Israel ha reabierto sus pasos fronterizos comerciales y de mercancías, permitiendo el suministro de combustible de la única central eléctrica del enclave. Las tiendas y las oficinas públicas también han vuelto a funcionar, lo que ha motivado la salida de los ciudadanos a unas calles que habían permanecido desiertas durante días por el incremento de la tensión entre los dos bandos.

Los últimos combates, los más prologandos durante desde la guerra de los 10 días en 2021, se iniciaron cuando Israel lanzó una serie de ataques aéreos a primera hora del martes, asegurando que su objetivo eran comandantes de la Yihad Islámica que habían planeado ataques en su contra. En respuesta el grupo disparó más de 1.000 cohetes, lo que hizo a los israelíes resguardarse en los refugios aéreos.

En cinco días, un total de 33 gazatíes han muerto dentro de la Franja -al menos 15 civiles, incluyendo 7 niños- y 147 han resultado heridas, según el último recuento del Ministerio de Sanidad del enclave. Del lado israelí, hubo dos víctimas mortales: una anciana murió el jueves cuando un cohete impactó contra su edificio en Rehovot, y un gazatí con permiso de trabajo en Israel este sábado por impacto de metralla mientras pastoreaba cerca del enclave.





Una tregua inestable

La tregua, mediada por Egipto, supone un nuevo intento de pacificar la zona, aunque ha sufrido dificultades y ambos bandos se han acusado de incumplirla. "Estamos comprometidos con el acuerdo de calma siempre que el enemigo lo respete", ha declarado un alto cargo de la Yihad Islámica, Mohammad Al-Hindi. En esta línea, Israel dijo que no dispararía mientras no hubiera amenaza. "Lo he dicho una y otra vez: Quien nos ataque, quien intente atacarnos, quien intente atacarnos en el futuro - su sangre se perderá", ha dicho el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la reunión semanal de su gabinete en Jerusalén.



No está claro cuánto durará el último alto el fuego, ya que se han producido otros intentos fallidos, el último fue este mismo viernes. "Seguiremos haciendo todo lo que haya que hacer con una sola consideración: Lo que sirve a los intereses de seguridad del Estado de Israel", ha indicado el Ministro de Finanzas de Israel Bezalel Smotrich a la radio Kan. "Hemos asestado un duro golpe a la Yihad Islámica (pero) no hemos resuelto el problema de Gaza", ha agregado.



Desde Estados Unidos y la Unión Europea han celebrado el alto el fuego y ha felicitado a Egipto por conseguir el acuerdo. En el Vaticano, el papa Francisco ha expresado su deseo de que el anuncio "se convierta en estable" y que "las armas se detengan". "Con las armas no se obtendrá jamás la seguridad y la estabilidad", ha señalado el pontífice ante miles de fieles en la plaza de San Pedro, tras recordar que "han perdido la vida personas inocentes".