Mujeres piloto: "Sientes que tienes que demostrar más"

Más de un siglo ha pasado desde que Raymonde de Laroche se convirtió en la primera mujer con licencia de piloto en el mundo. Sin embargo, a día de hoy, en este sector las mujeres siguen siendo tan solo un 5% del total de la profesión. Las dificultades para conciliar y la falta de referentes femeninos hacen que muchas descarten este trabajo como una opción viable.

Azafata en vez de piloto

Al llegar al aeropuerto, lo primero que hace Mar Alguacil como comandante es reunirse con su equipo de copilotos. Lleva más de 32 años como piloto de Iberia, aunque empezó como azafata. El hecho de ver que en su empresa había mujeres piloto le animó: “Cuando surgió esa oportunidad dije, ¿y por qué yo no?".

“Al ver a otras mujeres piloto me pregunté: "¿por qué no yo?"“

La falta de referentes también pesa en contra de la igualdad en esta profesión. Solo un 4% de los pilotos en España son mujeres y, cuando se trata de helicópteros, la cifra baja hasta el 2,5%.

Laura Monclús ha dedicado su carrera a manejar estas aeronaves y nos explica que “lo que no se ve, no existe”. Se quedó fascinada la primera vez que voló, por eso les anunció a sus padres que quería convertirse en azafata. “Mi madre me preguntó: ¿Y por qué no piloto?” y nos cuenta que no se lo había planteado hasta ese momento.

Marta Escudero es teniente del Ejército del Aire desde hace poco tiempo. Ella siempre se ha sentido una más en su equipo pero reconoce que, al ser pocas, tiene la impresión de que llaman más la atención: “Tienes la sensación de ser más observada y tener que demostrar más”.