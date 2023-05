Los socios parlamentarios del Gobierno critican los avales para vivienda propuestos por Sánchez

Los socios parlamentarios del Gobierno en el Congreso, ERC y EH Bildu, así como su aliado en el Ejecutivo de coalición, Unidas Podemos, han expresado su rechazo a la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los nuevos avales para la compra de viviendas para jóvenes y familias con niños a cargo, pues consideran que suponen fomentar una nueva burbuja inmobiliaria y un incremento de los precios.

En declaraciones en el Congreso, la mayoría de los partidos que apoyan habitualmente las medidas del Ejecutivo se han mostrado radicalmente en contra de esta nueva medida. La mayoría cree que los socialistas solo buscan movilizar el voto joven y se quejan de que no hayan contactado con sus socios parlamentarios.

En esta línea, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha pedido rectificar y ha recordado que la propuesta parte también de la banca, por lo que dice que, dado que Sánchez se ve este martes en Valencia con la presidenta del Santander, Ana Botín, podría anunciarle también un aumento del impuesto a los beneficios bancarios.

Creen que no bajará el precio

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha desdeñado la iniciativa y ha instado plantear directamente una nueva ley hipotecaria para poner "límites a la banca". Y es que, a su juicio, "más que avales", la gente "necesita un acceso real a una vivienda pública o a un precio adecuado, y no a precio de Palacio".

También la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, cree que la medida "no va a bajar el precio de la vivienda", sino justo lo contrario, de manera que se incrementará el "sobreendeudamiento" y se fomentará la "burbuja inmobiliaria". Además, la diputada ha dicho que se trata de una medida "que la derecha aplaude" y es "contraria al interés general".

En términos similares se ha expresado el portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, quien ha indicado que la medida puede provocar el incremento de los precios de la vivienda, sobre todo si se tienen en cuenta las experiencias habidas en otros países. Y ha criticado también el tono electoralista de la medida, pues es el "cuarto gran anuncio" que hace Sánchez en un mes.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha manifestados sus recelos sobre la eficacia de la medida porque ya se aplicaba en algunas comunidades autónomas y no han dado el resultado esperado. Asimismo, ha espetado que la iniciativa es contraria a la ley de Vivienda. "Yo ya no sé a qué carta quedarme con la política de vivienda del Gobierno, me da sensación de batiburrillo".