La líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado este domingo que el PSOE lleva décadas formando parte del consenso político "del pelotazo en la vivienda, de la especulación, de que los precios nunca van a bajar", y si la Ley de Vivienda se ha aprobado, ha sido gracias a la presión de su partido.

"Jamás ha habido una ley de vivienda cuando el PSOE ha gobernado en solitario", esta es la primera en la historia de España y "en Podemos estamos muy orgullosos de haberla logrado", ha destacado Belarra este domingo en un acto de su partido en Las Palmas de Gran Canaria.

En su opinión, "el PSOE es una fuerza esencialmente conservadora, conserva lo que hay, hace algunos retoques, pero no transforma ni hace cambios estructurales".

Para Belarra, "la vivienda ha sido el gran negocio español" y no hay nada que distinga más a las personas que el hecho de que económicamente puedan acceder o no a una, de manera que existe una gran distancia "entre los rentistas y los que no pueden pagar un alquiler".