"Le hemos pedido que no se utilice la Comisión por parte de ningún partido, en este caso el PSOE, durante una campaña electoral", ha señalado, por su parte, Dolors Montserrat, que ha pedido a Bruselas que "se abstenga de comunicaciones partidistas" al tiempo que ha exigido a la ministra Teresa Ribera que "cese su soberbia y ataques a la Junta de Andalucía y se siente con ellos para trabajar y dialogar por el bien de todos".

"(Pedimos) que exijan al Gobierno que se siente con la Junta y que trabajen con sosiego, con serenidad, todos los informes de Doñana", ha insistido Montserrat.

La popular también ha afeado al vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la cartera climática, el socialdemócrata Frans Timmermans, que no les haya concedido celebrar una reunión sobre la situación de Doñana pese a solicitarla el mismo día que al comisario de Medio Ambiente.

Además, ha recalcado que la Comisión les ha dicho que el ente que tiene que hacer cumplir la sentencia europea relativa a Doñana debe ser el Gobierno español y ha pedido al Ministerio encabezado por la vicepresidenta Teresa Ribera que se siente con la Junta de Andalucía para encontrar una solución.

Sin embargo, preguntada por si el comisario les ha trasladado que la proposición de ley del Parlamento andaluz "es contraria" a esta sentencia, como ya ha reiterado Bruselas en varias comunicaciones, ha asegurado que "no se han mencionado" en la reunión con Sinkevicius.

En ese encuentro, la Comisión Europea le trasladó a la Junta que "existe una fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos estaban relacionados con la desecación/reducción de los estanques en todo Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones".

“Doñana is important for Spain & the EU.

I met with @RamonFPM, @Teresaribera, @manfredweber, @IratxeGarper & @DolorsMM to listen to all parties.

My message is the same: @EU_Commission acts as impartial guardian of the Treaty & the implementation of ���� Court’s ruling is a priority.“