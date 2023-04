Las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid han constituido la Comisión Ciudadana Por la Verdad, que investigará a partir de junio la muerte de 7.291 personas en dichos centros de la Comunidad de Madrid en 2020, durante la pandemia de la COVID-19, sin recibir atención sanitaria.

Familiares de fallecidos en residencias piden que no se "obstaculice" la justicia: "No murieron, los dejaron morir"

"La sociedad civil tiene suficientes recursos y conocimientos para no quedarse de brazos cruzados y buscar la verdad y la reparación para las víctimas. Con ese propósito, ponemos en marcha esta Comisión, que, para evitar cualquier interferencia electoral, comenzará sus trabajos a partir del mes de junio próximo", dicen las plataformas este martes en un comunicado.

Las plataformas recuerdan que en la Comunidad de Madrid, en marzo y abril de 2020, murieron 9.468 personas que vivían en residencias (el 18% del total), y que de ellas 7.291, el 77%, no recibieron atención hospitalaria.

Denuncian los "protocolos" que impidieron el traslado a los hospitales

Estas cifras, dicen, suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo España durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que la Comunidad de Madrid contaba solo con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España).

La nota añade que en aquellas fechas, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, "unos protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad impidieron el traslado de pacientes que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, a hospitales públicos, al hospital de campaña de Ifema, a los hoteles medicalizados y a los hospitales privados", y que "tampoco se medicalizaron las residencias".

Las plataformas dicen que estos hechos "tan graves" no han sido aún investigados y explican cómo el Parlamento regional de la Comunidad de Madrid constituyó en julio de 2020 una Comisión de investigación sobre la situación provocada por la pandemia en dichas residencias y cómo la gestionó el Gobierno regional entre febrero y junio.

"Dicha comisión, tras haber realizado ocho sesiones, quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo de 2021. El 11 de junio, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron la reapertura de la citada comisión, pero esta fue denegada por el PP y Vox", recuerdan ambas plataformas.

A lo largo de la legislatura PP y Vox negaron sucesivos intentos de reabrirla, según señalan, con "las consecuencias inmediatas de no investigar, no juzgar y no tomar medidas", que han contribuido a "la intensificación de la deshumanización que caracteriza el mundo de las residencias".