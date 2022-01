Justo cuando se cumplen dos años desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en España, Amnistía Internacional hace público un informe que documenta la "deficiente" actuación del Ministerio Fiscal a la hora de investigar lo ocurrido en residencias de mayores durante la pandemia, especialmente durante la primera ola, y denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando "una impunidad casi absoluta". El 89% de las investigaciones penales de la Fiscalía han sido archivadas y a las familias, aseguran, se les está obstaculizando "el acceso a la verdad".

Después de analizar la evolución de denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña, la organización expone la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en estos centros de mayores en los que han fallecido más de 30.000 personas desde el inicio de la pandemia. Asimismo, documenta el impacto que esto tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestación de asistencia sanitaria a los residentes.

"Las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la vida y exige el acceso de las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo", sostienen desde Amnistía Internacional, que lamenta que "no se está garantizando la verdad para las víctimas".

Aseguran que "se está extendiendo la impunidad"

Lo que está ocurriendo ahora, recalcan, es que "se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro".

Por todo esto, la organización ha preparado un acto este lunes en Madrid, en el que participarán familiares de fallecidos y donde se pedirá justicia.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, subraya que a día de hoy "no hay ninguna persona declarada responsable" por lo sucedido: "No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”.

Otras organizaciones de defensa de los derechos de las personas residentes, como La Plataforma y Marea de Residencias, al igual que familiares de mayores fallecidos, también denuncian la misma situación.

“Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también“

"Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más", lamenta Ana María, cuya madre falleció en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital, y que ha presentado una denuncia particular ante el juzgado, que año y medio después sigue en trámite.