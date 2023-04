El Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha informado este lunes de un ataque contra el embajador de la UE en Sudán, Aidan O'Hara, en medio de los combates entre el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) que estallaron el pasado sábado.

"Hace unas horas el embajador de la UE en Sudán ha sido atacado en su propia residencia", ha explicado Borrell en un comunicado oficial en referencia al diplomático irlandés. "Es una flagrante violación de la Convención de Viena. La seguridad de las instalaciones y el personal diplomático son una responsabilidad primordial de las autoridades sudanesas y suponen una obligación conforme al Derecho Internacional", ha añadido.

“A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.



This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.“