Las claves de la visita de Biden a Irlanda del Norte y la República de Irlanda

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a Belfast este martes en la que será su primera parada de una gira de cuatro días por la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda para celebrar el 25 aniversario de los Acuerdos del Viernes Santo, que pusieron fin a 30 años de un conflicto en el que murieron más de 3.000 personas. La visita se produce en un momento de tensión política en el que la provincia británica no cuenta con un gobierno autónomo por el bloqueo de los unionistas.

Según la Casa Blanca, Biden, de origen irlandés por parte materna y conocido desde hace décadas por sus opiniones proirlandesas, estaba deseando "emprender este viaje" y "celebrar los profundos lazos históricos que unen a nuestros dos países".

"El Acuerdo de Belfast / Viernes Santo puso fin a décadas de violencia y trajo estabilidad. Espero celebrar el aniversario en Belfast, subrayando el compromiso de Estados Unidos de preservar la paz y fomentar la prosperidad", dijo Biden el lunes a través de su cuenta de Twitter.

“25 years ago, Northern Ireland’s leaders chose peace.



The Belfast/Good Friday Agreement ended decades of violence and brought stability.



I look forward to marking the anniversary in Belfast, underscoring the U.S. commitment to preserving peace and encouraging prosperity.“