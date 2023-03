El Brexit supuso la salida del Reino Unido e Irlanda del Norte de la Unión Europea. Sin embargo, Irlanda siguió formando parte del club de los Veintisiete, y su frontera con Irlanda del Norte, la única terrestre entre Reino Unido y la UE, supuso un delicado conflicto en las negociaciones entre Londres y Bruselas, ya que se temía que establecer controles fronterizos provocase una vuelta a la violencia entre católicos y protestantes dos décadas después de que los Acuerdos de Viernes Santo pusieran fin al conflicto.

Ambas partes firmaron entonces el protocolo de Irlanda del Norte, que establecía la vinculación de Irlanda del Norte al mercado único comunitario para bienes, lo que implicaba que las mercancías que cruzan entre Gran Bretaña y ese territorio deben pasar estrictos controles aduaneros que provocaban retrasos y una serie de alteraciones en el comercio interior.

Ocurrió por ejemplo, con la denominada "guerra de las salchichas" bautizada así por la prensa británica, que aumentó las tensiones con Bruselas, ya que este producto se vio afectado por una serie de controles sobre las carnes refrigeradas que impedían su llegada a tiempo a los supermercados.

"El acuerdo de hoy ofrece un flujo comercial fluido dentro del Reino Unido", ha aclarado Sunak tras el acuerdo a través de Twitter. "Los alimentos disponibles en los estantes de los supermercados en Gran Bretaña estarán disponibles en Irlanda del Norte, incluidas las salchichas".

“1/ Today’s agreement delivers smooth flow of trade within the United Kingdom.



We have removed any sense of a border in the Irish Sea.



Food available on supermarket shelves in Great Britain, will be available in Northern Ireland – including sausages. pic.twitter.com/eSKP1ndPon“