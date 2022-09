En su al castillo de Hillsborough, Carlos III también se ha reunido con los representantes políticos norirlandeses, encabezados por la vicepresidenta del Sinn Féin, Michelle O'Neill, y el líder del Partido Democrático Unionista (DUP), Jeffrey Donaldson.

Ambos mantienen desacuerdos por la aplicación del Brexit en la región, lo que ha impedido la formación de un Gobierno de poder compartido desde las elecciones autonómicas del pasado mayo, que ganó el Sinn Féin por primera vez en su historia.

“His Majesty The King has received the Secretary of State for Northern Ireland and representatives from political parties at Hillsborough Castle, Northern Ireland. pic.twitter.com/rZKZ23gvKc“