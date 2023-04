El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han afrontado este miércoles su primer encuentro sin ánimo de confrontar modelos y han expresado su compromiso de colaborar a la hora de hacer frente a los retos de la Unión Europea. "Juntos hacemos a Europa más fuerte", ha afirmado Sánchez.

En una declaración institucional conjunta desde el Palacio Chigi de Roma, Sánchez ha reivindicado que los objetivos de ambos países están "muy alineados", destacando el "desafío de la inmigración irregular".

"Dentro del Pacto de Migración y Asilo, España e Italia compartimos que lo que tenemos que hacer es hablar menos de la dimensión interior de la migración, y más de la dimensión exterior", ha defendido el jefe del Ejecutivo español. Asimismo, ha recalcado que se han dado pasos para que en la UE se reconozca que es una cuestión "europea" y no solo de los países que lo sufren directamente.

Por su parte, Meloni ha puesto en valor el "acuerdo" entre ambos países para pedir en el próximo Consejo Europeo iniciativas concretas contra la migración, como soluciones estructurales a los problemas del norte de África, asegurando que Europa mira hoy "con mucha más atención" a la defensa de sus fronteras externas.

Sánchez llega a la capital italiana después de haber hecho parada en Chipre y Malta, en una nueva gira preparatoria de cara a la Presidencia española de la Unión Europea que se desarrollará durante el segundo semestre de este año. España comparte con estos tres países una realidad similar respecto a la cuestión migratoria, aunque mantiene diferencias notables en el modo de abordarla.

Sánchez: "Son muchas las cosas que podemos compartir"

Pese a la distancia ideológica que separa al gobierno socialista de Sánchez y al de Meloni, de extrema derecha, las discrepancias no han estado presentes en la comparecencia pública tras su reunión y se han dedicado palabras amables en todo momento. A ello ha contribuido que no tuvieran que responder a preguntas de los periodistas, un formato impuesto por el país anfitrión aduciendo que no es habitual que haya ruedas de prensa de Meloni tras sus reuniones con otros líderes internacionales.

"La política entre España e Italia se ha mirado con desconfianza, como si tuviéramos algo por lo que competir, cuando son muchas las cosas que podemos compartir", ha afirmado Sánchez.

Fuentes de Moncloa han indicado a Europa Press y EFE que con su visita a Roma Sánchez pretendía contrastar dos modelos, sino a hablar de los asuntos que van a estar presentes en la presidencia española de la UE para conocer la posición de un país fundador como Italia. El objetivo, por tanto, insisten en que no es poner el acento en las diferencias, sino tejer consensos y buscar puntos en común como países mediterráneos.

En esa línea, Sánchez ha defendido en la rueda de prensa que cuando España e Italia trabajan juntos, "pasan cosas buenas y hacemos que Europa se mueva", como cree que ocurrió ante la pandemia o con los precios de la energía. "Desde Italia y España hemos venido abogando por una reforma en profundidad del mercado eléctrico europeo", ha señalado.

En cuanto a otro aspecto económico, Sánchez ha llamado a "redefinir las reglas fiscales" a lo largo de ese año. Por su parte, Meloni ha llamado a continuar en la senda del pacto de estabilidad económica para garantizar, según ha dicho, un crecimiento estructural y duradero.