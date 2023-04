Además de la guerra de Ucrania, otro tema clave de la reunión han sido las relaciones económicas y comerciales entre Madrid y Pekín, en un contexto de fuerte recuperación de China tras los cierres por la pandemia. Sánchez ha destacado "el dinamismo del sector empresarial asiático" y el "enorme potencial" para una mayor cooperación económica, aunque ha precisado que esta tiene que ser "equilibrada y respetuosa del principo de reciprocidad".

La reunión tiene especial relevancia diplomática ya que España ostentará en el segundo semestre de este año la presidencia de turno de la UE. El jefe del Ejecutivo ha avanzado que, durante su presidencia, España "tratará de impulsar las relaciones entre ambas regiones", que están "llamadas a cooperar ante los retos globales", entre ellos, la emergencia climática y el combate contra la violencia y la desigualdad.

“Hay quienes dan por sentado que el siglo XXI será un siglo de fragmentación, de tensiones bélicas y de división entre bloques.



Nosotros pensamos que esa deriva no tiene por qué producirse.



El futuro no está escrito. No nos viene impuesto. Lo construimos nosotros. pic.twitter.com/U7HHOcMzFU“