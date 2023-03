Pedro Sánchez ha llegado a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping en medio de la creciente impresión de que Pekín está aumentando su apoyo a Rusia en la guerra en Ucrania. El encuentro se produce tan solo unos días después del viaje de Xi a Moscú y Sánchez es el primer líder europeo en reunirse con el mandatario chino desde entonces.

La invitación al presidente del Gobierno puede entenderse como un intento de China por acercarse a Europa en un momento en el que España está cerca de asumir la Presidencia rotativa de la UE.

"China tiene interés en intentar enmendar las relaciones con Europa, que estaban en bajos históricos por el impacto de la pandemia y por la posición de China dentro de la guerra en Ucrania, pero hay un interés por parte de Europa de también retomar ciertos elementos de estas relaciones con China tanto a nivel de intereses económicos como de cooperación internacional en ámbitos como la seguridad o el cambio climático", explica a RTVE.es la investigadora de Asia-Pacífico del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB), Inés Arco.

El principal objetivo de la visita de Sánchez -quien se reunirá también con el primer ministro Li y con representantes de empresas españolas en China, entre otros-, es relanzar los contactos entre ambos países, así como hablar sobre las relaciones de la Unión Europea con Pekín y la guerra en Ucrania, según fuentes de Moncloa.

Para el director de política, sociedad y programas educativos de Casa Asia, Rafael Bueno, la invitación del presidente chino "es muy positiva". "Confirma el papel internacional que tiene España y, en concreto, Pedro Sánchez. Esto reafirma el posicionamiento positivo de España y también es importante que Sánchez haya sido el primer invitado a ver a Xi por delante del presidente francés", añade.

"Lo que pasa con Pekín es que si quiere jugar un papel global como alternativa a un modelo de gobernanza que ha estado dominando el mundo desde Estados Unidos, tiene que jugar de forma global. Eso incluye no ponerte de perfil en conflictos tan graves como una guerra en Europa y donde está implicada Rusia, además como país agresor", indica Bueno. "China está jugando a una ambigüedad estratégica. Por un lado, defiende o apoya a un país, pero luego dice lo contrario. China dice que Rusia es su gran amigo, pero no reconoce la anexión de Crimea a Rusia desde 2014", asegura.

Sin garantías del éxito de la influencia China en Rusia

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, adelantó que Sánchez pedirá a Xi que "use su influencia personal" para lograr que Putin "ponga fin a la guerra de Ucrania", algo que la mayoría de los expertos ven difícil que ocurra.

"No creo que Europa pueda conseguir que China ayude a convencer a Rusia a parar la guerra en Ucrania. Que China tiene un interés de que el conflicto no vaya a más por sí misma es cierto, pero al ser una superpotencia, no es tan fácil presionar a China", indica el profesor de la Universidad Pontificia Comillas. "Ahora es más una batalla dialéctica en lugar de que haya realmente un proceso de paz. Ni Rusia ni Ucrania están por la labor", comenta.

"Aunque China pueda tener una posición cada vez más de una sinergia con Rusia y un poco más de influencia, no tiene por qué traducirse directamente en una mayor capacidad de presión", opina Arco. "Cualquier tipo de presión puede terminar creando tensiones en esta relación, que China ve de forma importante por la competición y la rivalidad que tiene con Estados Unidos", añade la investigadora del CIDOB.

"Las experiencias chinas en asuntos de mediación no son tanto de poner estos esfuerzos tanto políticos como a nivel de incentivos, sino más bien crear un espacio para que los diálogos tengan lugar. La visión que podríamos tener no es tanto de una mediación con una gran implicación, sino más bien de un facilitador de negociaciones", explica.

Por su parte, Beltrán cree que a China "no le interesa que continúe el conflicto". "Lo que quiere es paz, estabilidad y multipolaridad. No quiere que haya conflictos. Si dependiera exclusivamente de ella se habría acabado", asegura el profesor de la UAB. "China no va a hacer lo que nosotros queremos que haga, pero lo que ella propone tiene sentido, no es algo descabellado. Hay que negociar, hay que sentarse, y en una negociación se tiene que ceder por parte de uno y de otro. La solución del conflicto es esa", añade.