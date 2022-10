Giorgia Meloni jura como nueva primera ministra de Italia

Los líderes de las instituciones europeas han felicitado a Giorgia Meloni tras convertirse en la nueva primera ministra italiana, y la han encomendado a una "cooperación constructiva" y a "trabajar juntos" para "superar los retos" de la UE.

"Felicidades a Georgia Meloni en su nombramiento como primera ministra italiana, la primera mujer en ocupar el cargo", ha dicho en su cuenta oficial de Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en 2019 se convirtió también en la primera mujer en ocupar el puesto de jefa del Ejecutivo comunitario. "Cuento y espero con una cooperación constructiva con el nuevo gobierno respecto a los desafíos a los que nos enfrentamos juntos", añade.

