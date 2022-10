El ultraderechista Ignacio La Russa, elegido presidente del Senado en Italia

Además de impedir a los miembros de su partido votar al candidato de Hermanos de Italia, Silvio Berlusconi ha escenificado su malestar durante la sesión, mostrándose visiblemente enfadado y concluyendo la conversación con un "vaffanculo", que se ha convertido en la imagen de este primer día de legislatura y en el reflejo de las complicaciones que existen en el seno de la coalición.

Pese a todo, tras la votación de La Russa, Berlusconi ha dejado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que, dice, se complace de la elección del nuevo presidente de la Cámara.

"No solo nunca he tenido ningún enfrentamiento con él, sino que estamos colaborando lealmente y en total acuerdo para darle a nuestro país una institucionalidad estable y un gobierno fuerte y cohesionado", ha dicho.

“Sono lieto per l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso. pic.twitter.com/rsNQrY9FGt“