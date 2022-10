Los partidos de centro e izquierda de Italia que formarán parte de la futura oposición han expresado sus dudas sobre el europeísmo y atlantismo del nuevo Gobierno presidido por Giorgia Meloni en el primer día de consultas del jefe de Estado, Sergio Mattarella, sobre el nuevo Ejecutivo.

Mattarella ha iniciado la ronda de consultas para crear el Gobierno tras las elecciones del 25 de septiembre, donde la unión de Hermanos de Italia de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi obtuvo la victoria. El jefe del Estado recibirá a la alianza conservadora en la mañana del viernes y, acto seguido, encargará formar Gobierno a Meloni, la más votada con un 26% de las papeletas y que podría convertirse en la primera mujer en gobernar el país.

No obstante, en los últimos días la coalición ha sido muy cuestionada después de filtrarse unos audios de Berlusconi en los que, en una conversación privada, se definía amigo del presidente ruso Vladímir Putin y culpaba de la guerra al ucraniano Volodímir Zelenski. Además, denunciaba que "desgraciadamente no hay líderes en la Unión Europea ni en los Estados Unidos".

Cuestionan el europeísmo de la coalición conservadora En este primer día de consultas, Mattarella ha escuchado los temores de las fuerzas que presumiblemente harán oposición a Meloni: el Partido Demócrata (PD, centroizquierda), el populista Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el centrista Tercer Polo. El secretario del PD, Enrico Letta, ha avanzado a Mattarella que serán una oposición "firme" a la derecha y le ha trasladado su preocupación por la crisis que viven las familias y empresas por la inflación, según ha ilustrado en una breve comparecencia ante la prensa. Pero, ha afirmado, "el punto clave" es que el nuevo Gobierno mantenga a Italia en las alianzas europea y atlántica y no muestre "alguna ambigüedad ante los comportamientos criminales" del presidente ruso y el apoyo a la resistencia ucraniana. Por su parte, el líder del M5S, Giuseppe Conte, ha expresado su deseo de que el Ejecutivo sea "fuertemente europeísta" y "con una clara ubicación" en la Alianza Atlántica y lamentó "la división" de la coalición antes de empezar a gobernar. El del Tercer Polo, Carlo Calenda, también ha confirmado que no apoyará la investidura de Meloni y ha puesto sobre la mesa su temor a que el Estado que el Ministerio de Exteriores pueda estar en manos de Berlusconi, pues suena como titular de la cartera su mano derecha, Antonio Tajani. "Le recordamos al presidente Mattarella y a todos un hecho: el centroderecha tiene el 59% de los escaños, pero solo el 43% de los votos: son mayoría solo en virtud de una ley electoral que es la peor en la historia de la República", ha afirmado Peppe De Cristofaro de la Alianza Verdes de Izquierda, presidente del grupo Mixto en el Senado.