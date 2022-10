La Unión Europea ha recordado este miércoles al expresidente italiano, Silvio Berlusconi, a propósito de haber retomado la amistad con el presidente ruso, Vladímir Putin, que cualquier contacto entre ellos debe ser contra la guerra de Ucrania.

La portavoz comunitaria de Exteriores, Nabila Massrali, ha asegurado que los Estados miembros son “libres de llevar a cabo los contactos bilaterales que consideren oportunos” siempre y cuando respeten “las posiciones y políticas de la UE, en las que reducimos esas relaciones al mínimo necesario”.

“No se prohíben los contactos con los homólogos rusos”, ha explicado, pero ha recalcado que “la prioridad de estos contactos debe ser, por supuesto, transmitir sus posiciones respecto a la invasión y agresión ilegítimas contra Ucrania”. “Y pedir a sus homólogos rusos que la detengan inmediatamente y cumplan con el derecho internacional”, ha añadido.

Intercambio de regalos y confesión de amistad

Berlusconi, que participa en las negociaciones para el futuro nuevo Gobierno de Italia, ha confesado que ha retomado su amistad con Putin, según se escucha en una grabación filtrada en Italia.

"Después de mucho, he retomado un poco las relaciones con el presidente Putin, que por mi cumpleaños (el 29 de septiembre) me ha mandado 20 botellas de vodka y una carta amabilísima. Le he respondido con botellas de (vino) Lambrusco y una carta igualmente gentil”, se escucha decir al magnate en un acto a puerta cerrada con los parlamentarios de su partido, Forza Italia, en un audio difundido por la agencia 'LaPresse'.

Berlusconi además confiesa que el presidente ruso le considera "el primero de sus cinco verdaderos amigos". Su formación ha desmentido estas declaraciones alegando que se trata de "una vieja historia contada a sus parlamentarios sobre un episodio de hace muchos años".

Preguntada por si la Unión Europea considera que esos regalos suponen una elusión de las sanciones que ha impuesto a Rusia por haber invadido Ucrania, la portavoz comunitaria Dana Spinant afirmó en la misma rueda de prensa que no corresponde a la Comisión Europea hacer comentarios sobre los detalles de esa correspondencia.