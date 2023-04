El barco de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF), el Geo Barents, ha iniciado este martes por la tarde el rescate del barco que se encuentra en peligro en el Mediterráneo central desde hace dos días y en el que viajan unos 500 migrantes, de los cuales 440 están a salvo.

El barco humanitario ha llegado esta mañana a la zona en la que se encuentra la embarcación, pero debido a las malas condiciones climáticas, la intervención de rescate ha sido muy larga.

"Tras más de 11 horas de operación, el rescate ha finalizado y un total de 440 personas, entre ellas 8 mujeres y 30 niños, se encuentran a salvo a bordo del #GeoBarents y están siendo atendidos por el equipo", ha escrito en Twitter Médicos Sin Fronteras Sea.

