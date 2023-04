Este viernes se inaugura el Festival de Málaga, con una esperada película: Alguien que cuide de mí, de Daniela Fejerman (Mamá no enRedes, Semen, una historia de amor) y Elvira Lindo (Manolito Gafotas), en su debut como directora. Una historia sobre tres generaciones de actrices a las que interpretan Aura Garrido, Emma Suárez y Magüi Mira. Y en la que también intervienen Pedro Mari Sánchez, Francesc Garrido y Víctor Clavijo. La cinta cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el 28 de abril.

“Es una película que trata muchos temas, pero que sobre todo se centra en los personajes -asegura Daniela-. Trata de los celos, las rivalidades y los malentendidos que hay dentro de una misma familia. Hablamos de tres generaciones de mujeres, de una familia de cómicas, lo que nos permite hablar del paso del tiempo, de los secretos que hay en las familias y que si no se rebelan corren el riesgo de enquistarse y que, al final, cuando se desvelan, corren el riesgo de malinterpretarse”.

“También habla de maduración -añade Fejerman- . El personaje de la joven actriz que interpreta Aura Garrido tiene esa prepotencia de la juventud, cree que lo sabe todo… y a través del secreto de su madre se dará cuenta de que no todo es blanco o negro y que las personas tienen sus propias vidas e historias antes de que nosotros, como hijos, vengamos al mundo”.

Elvira Lindo nos comenta que La gaviota, de Chejov, es una de las fuentes de inspiración de la película: “Hay un momento en la que están ensayando esa obra y Frances Garrido, que interpreta al director, explica de qué va la obra. Y en esa definición de La gaviota encontramos la definición de esta historia. Porque ese director les dice a los actores que esa obra parece hablar sobre el mundo de la interpretación, pero, en realidad, va del paso del tiempo, de la envidia, de los celos… y, sobre todo, trata sobre la vanidad. Y creo que nuestra película va sobre eso, sobre la vanidad”.

“Miguel Hernández decía que los grandes temas eran la vida, el amor y la muerte -añade la escritora-, . Y aquí, dentro de la vida tratamos esas cosas que nos atormentan a todos, como hacernos mayores y sentirnos desplazados. O que lleguemos a sentir envidia o celos de las personas a las que más queremos. Son cosas que pasan en cualquier profesión pero más en aquellas, como la de actor y actriz, que tienen una exposición pública muy fuerte”.

“Y por último -concluye Elvira-, la película también habla mucho sobre los cuidados. Las tres mujeres de nuestra película, reclaman ser cuidadas, pero no siempre son capaces de dar esos cuidados que piden, de ser recíprocas. Y por eso hablamos de cómo podemos conseguir y construir que esos cuidados sean recíprocos. Es como una persona joven que requiere cuidados, pero según va madurando se va dando cuenta de que ella también tiene que cuidar de los demás”.

Para estas tres actrices Elvira asegura haberse inspirado “ en sagas de actores y actrices que nos vienen enseguida a la cabeza , Tanto españolas como internacionales. Pero a la hora de escribir, son nuestros personajes y no corresponden a ninguna saga que penséis. No vais a reconocer a nadie. Hablamos de estereotipos universales”.

“Emma es una de nuestras mejores actrices -añade Daniela-, pero, además, entendía perfectamente quién era esta mujer a la que tenía que interpretar. Esta mujer que vivió en los años 80 como si no hubiera un mañana , que coqueteó con las drogas, que hizo un teatro mucho más alternativo, que hizo cabaret, que era provocadora y descarada. Emma decía siempre que no había que explicarle quien era esta mujer, porque esa como si la conociese”.

“Y no podemos olvidar a Pedro Mari Sánchez -añade la escritora-, que nos sirve para rememorar otra época de la interpretación en España . Es actor desde niño y ha hecho de todo, por lo que comprende a los actores de géneros considerados menores, como puede ser la revista, pero que tienen mucha ternura y a los que el cine ha retratado muy pocas veces. Ahora mismo me estoy acordando de Brodway Danny Rose, de Woody Allen ”.

Elvira debuta como directora

Esta película pasará a la historia como el debut de Elvira Lindo en la dirección, tras escribir numerosos libros y guiones. “Aunque no nos conocíamos demasiado, Elvira pensó en mí para una historia que tenía escrita en forma de relato -nos comenta Daniela-. Empezamos a trabajar en el guion y, cuando lo teníamos muy avanzado, nos dimos cuenta de que ambas estábamos tan metidas en la historia que teníamos que dirigirla juntas. Y así seguimos creando entre las dos”.

Como todos los escritores Elvira tiene muchos textos empezados, por lo que le preguntamos por qué quiso adaptar, precisamente, este relato inédito: “Porque lo vi enseguida. Siempre tienes cosas más narrativas, que no imagino en el cine y otras más visuales, que sí. Generalmente mi imaginación es muy visual. Y vi que en esa familia de actrices había el germen de una película. Pero necesitaba a alguien que lo corroborase y ahí entró Daniela. Lo curioso es que ahora que estamos de promoción resumimos nuestro trabajo en breves palabras, pero han sido más de dos años de trabajo duro. No es nada fácil sacar una película adelante".

02.04 min Alguien que cuide de mí, su rodaje en Pamplona

Pero después de llevar tantos años escribiendo libros y guiones… ¿Qué se siente al pasar al otro lado? “Ha sido genial -confiesa Elvira-, sobre todo por haber podido colaborar con Daniela. Pero hay otra cosa que me ha encantado y es haber podido colaborar con diseñadoras de vestuario, modistas, decoradores, directores de fotografía, técnicos de todo tipo… Porque me encantan los oficios y esta gente es buenísima en su trabajo”.

“Por eso -añade-, a veces me parece injusto como se promocionan las películas, porque no serían posibles sin ellos. Me pareció increíble que Hollywood entregase varios Oscar por adelantado. Porque estas invisibilizando una parte del cine. Una parte sin la que las películas no serían posibles”.

Aura Garrido y Emma Suárez en el rodaje de 'Alguien que cuide de mí'

En cuanto a si seguirá dirigiendo, tras esta primera experiencia, Daniela nos comenta: “No lo descarto porque me ha encantado, pero ahora mismo tengo que descansar”.

“Yo creo que Elvira podrá tener una carrera como directora si se lo propone -añade Daniela-, porque ya ha escrito muchos guiones, sabe como funciona este mundo y es una guionista muy visual. Cuando lees algo suyo lo estás viendo. Por eso yo creo que si quiere podrá encontrar nuevas oportunidades para dirigir”.

Alguien que cuide de mí inaugurará este viernes el Festival de Málaga y llegará a los cines el 28 de abril.