La música en la vida de Elvira Lindo

Elvira Lindo volvió a los micrófonos de Radio Nacional. La escritoria, antes de lanzarse al mundo de la literatura, empezó a trabajar en la radio pública en el año 1981, tras acabar sus estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Se encargaba de hacer todo tipo de reportajes y además de presentar programas culturales y hacer de guionista. Fue justamente ahí donde surgió la creación de uno de sus personajes más famosos y hecho novela, Manolito Gafotas. Esta serie de libros que se convirtieron en un fenómeno editorial y que están traducidos a más de 20 idiomas como el chino, el japonés o el turco.

Tras pasar por programas como Puerto del mar, Mira lo que pasa, Mira la radio o El gallo que no cesa, la periodista se embarca en Sinfonía de la mañana para hablar de música, como el flamenco y de literatura, haciendo mención a su última obra, A corazón abierto donde hace referencia a su familia. Aunque también ha comentado sus proyectos futuros como su futuro trabajo con tres grandes artrices españolas como Magüi Mira, Aura Garrido y Emma Suárez.

Para Elvira Lindo, la radio es uno de los medios de comunicación que resiste a pesar de los avances tecnológicos, incluso "más que la televisión", de la cual "se piensa que es el medio más potente", aunque no es así. "La televisión se la están comiendo las plataformas digitales . Y ahí está la radio, que es lo que creo que muchas personas ponemos por las mañanas. Cuando nos levantamos o realmente es el medio más rápido para informarte. No se puede comparar con las redes sociales para nada. Y creo que debemos defender esa singuularidad de la radio".

La escritora comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo periodismo en esta casa . "No lo encuentro nada distinto, al contrario. Eso sí veo menos gente pero hay mucho aire familiar para mi. Pasé mucho tiempo aquí como en Televisión Española . Esto, como os podéis imaginar, es como si fuese mi casa y muchas veces pienso en la otra vida que podía haber llevado dedicándome a la radio", reflexiona.

El flamenco y Nueva York

La cuna del flamenco en nuestro país principalmente se generó en Andalucía, de donde es la escritora. Lindo nació en Cádiz pero a los 12 años partió con su familia hacia la capital. "La música que se ha hecho en el sur tradicionalmente es como una base de lo que a mí me gusta en la vida", comenta.

Elvira vivió durante mucho años en Nueva York y allí aprendío mucho flamenco. "Fue en un festival que hacen de este género y no van solamente españoles, al contrario, van muchos neoyorquinos americanos que han aprendido a adorar este arte. Yo nunca he visto tanta afición pero es normal. En el extranjero los flamencos son los que más éxito tienen a lo largo del mundo".

En el programa, escoge varias canciones, y la primera de ellas tiene que ver con un tema muy tracional y clásica, "La tarara". Esta melodía la armonizó Federico García Lorca, Albéniz la introdujo en el Corpus Christi en Sevilla y además, tiene sus versiones flamencas y es una canción que se transmite de padres a hijos, la cual Elvira aprendió de su familia.

"La aprendo de las personas mayores. Era una canción infantil que se cantaba a los niños y se cambiaba la letra. Se unen muchas cosas, el amor por la cultura popular y la música popular que tuvieron en los años 30 personas tan insignes en la música como Fallé o como Lorca, los cuales entendían que el acervo popular había melodías y letras que no se podían perder e hicieron este trabajo tan fundamental", cuenta.

"Nosotros no sabemos si a nuestros oídos hubiera llegado ''La tarara'' o otras canciones que cantó La Argentinidad, si no hubiera sido por el trabajo de Manuel de Falla. Entonces para mí es un disco, es un trabajo que es básico en la música popular española y he elegido a Carmen Linares porque ella reprodujo el disco que grabó la Argentina. Ella lo reprodujo con las mismas canciones", añade.

La guionista explica que las canciones populares "normalmente las cantan mejor aquellos que se dedican a la canción popular". Para ella, "los cantates líricos que tan maravillosos son en otras cosas, cuando se acercan al tango, al flamenco, etc., pues yo la encuentro como menos autenticidad. Probablemente porque, porque las voces, la manera de cantar se coloca en el cerebro desde niño. Tú escuchas cantar y la forma de emitir el sonido es una cosa que tú repites de tus mayores, como hizo Carmen Linares".