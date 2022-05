Arranca la gran cinta literaria del año. Desde el 27 de mayo y hasta el próximo 12 de junio, los Jardines del Buen Retiro de Madrid acoge la Feria del Libro de Madrid 2022. Una celebración que este año llega sin restricciones, con la ambición de una gran asistencia de lectores y en sus fechas habituales de la primavera.

La 81ª edición de este año contará con cerca de 400 casetas, cientos de actividades en las que no faltarn los recitales, concursos literarios y seminarios especializados y las famosas firmas de autores en las que, durante estos 16 días de feria, participaran más de 3.600 escritores. Para que no te pierdas nada, aquí puedes consultar todos los horarios y las fechas. Además destacamos 7 autores imprescindibles que participan este año y no puedes perderte.

Julia Navarro Sabado 28 de mayo (11.00 a 13.00h) Caseta 204 Es una de las escritoras más leídas en nuestro país. Sus historias, en la que se mezcla la historia, la intriga y el amor, han cautivado a millones de lectores en sus siete novelas publicadas. De ninguna parte, es la novela más reciente de Julia Navarro. Su nueva obra gira en torno a los servicios secretos, pero también habla de la historia entre dos jóvenes que tiene problemas para adaptarse a su entorno. Un libro que estará firmando este sábado en la caseta de la Librería Méndez y sobre el que la autora charlaba hace unos meses en el programa Página Dos. Página Dos Julia Navarro Página Dos visita Bruselas, uno de los principales escenarios de De ninguna parte, la novela más reciente de Julia Navarro. ... Ver ahora

Manuel Jabois Jueves 2 de junio (19.00 a 21.00h) Caseta 225 Uno de los escritores más leídos de nuestro país, ya sea a través de sus columnas o sus libros. Tras su debut en la novela con Malaherba, el escritor y periodista gallego conquistó a todos con Miss Marte y ahora regresa con un libro de textos breves en Hay más cuernos en un buenas noches, un libro que recopila diez años de historias. Libro que estará firmando, junto con sus otras obras el próximo jueves, 2 de junio, en la caseta de la Librería Visor. Puedes ver aquí la entrevista que realizó, con motivo de su anterior novela, en Página Dos. Página Dos Manuel Jabois Ver ahora

Ana Iris Simón Sábado 11 de junio (12.30 a 14.00h) Caseta 265 La escritora manchega se convirtió el año pasado en todo un fenómeno literario con su debut Feria. Un libro en el que lanzó toda su verdad, recuperando trazos de su memoria en Campo de Criptana, su pueblo y desvelando, a través de su historia personal, las grietas del progreso de toda una generación. Ana Iris Simón: "10 años después del 15M, la nueva política es un tonto útil" RAQUEL ELICES Un libro que estará firmando el próximo sábado, 11 de junio, en la caseta de Círculo de Tiza. Puedes descubrir más sobre la autora y su primera novela en esta charla en el programa del Libros de Arena de RNE. Libros de arena Ana Iris Simón presenta 'Feria' Escuchar audio

María Dueñas Domingo 29 de mayo (10.00 a 14.00h) Caseta 216 Es una de las autoras que más libros vende en nuestro país y parte de Europa. Tras su éxito El tiempo entre costuras, y varios libros publicados entre medias, María Dueñas regresaba el año pasado con Sira, la segunda parte de su prometedor debut. María Dueñas: "Antes Sira se dejaba arrastrar. Ahora ha madurado" Con una tirada inicial de medio millón de ejemplares, Sira fue el lanzamiento editorial del año. Una obra imprescindibles que estará firmando el domingo 29 de mayo en la caseta de Hipercor.

Joaquín Reyes Miércoles 1 de junio (19.00 a 21.00h) Caseta 110 Realidad a la piedra fue el primer libro con el que el humorista demostró ser algo más que provocador de la risa. Atravesado por el humor, las obras de Joaquín Reyes son una extensión reflexiba, irónica y lúcida sobre la comedia de la vida. Su último libro, publicado con Blackie Books es Subidón, una novela que trata sobre la historia de un famoso humorista al que la fama cambia radicalmente. Sobre ella charlaba en El ojo crítico de RNE. El ojo crítico El 'Subidón' de Joaquín Reyes Escuchar audio

Andrés Trapiello Viernes 3 de junio (18.00 a 20.00h) Caseta 370 Premio Nadal, autor de una extensa obra, como las novelas El buque fantasma, Al morir don Quijote, Salón de pasos perdidos o Los confines. El año pasado publicaba Madrid, una historia de amor entre el autor y la capital española. Vivida y relatada de manera originalísima y apasionada por alguien que hace cincuenta años llegó a la ciudad como tantas otras personas para empezar una nueva vida. Un libro prefecto para comprar en la Feria del Libro de Madrid. El autor estará firmando ejemplares el viernes 3 de junio en la caseta de la Editorial Comares. Página Dos Andrés Trapiello Ver ahora