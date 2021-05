Hace siete meses Ana Iris Simón recibió dos noticias importantes. Llegaron a la vez. Justo cuando tenía entre sus manos la primera edición impresa de Feria, el libro con el que se estrenaba como escritora, se enteró de que estaba embarazada. Ocho ediciones después, convertida en todo un fenómeno literario, y a punto de tener a su primer hijo en junio, a esta manchega de Campo de Criptana solo le falta plantar un almendro, como el de su abuelo Vicente, para regalarle a su hijo la sombra del árbol y completar la lista de la vida.

A todo ello ha llegado con 30 años y habrá quien piense que es muy joven para ser madre, escritora o, incluso, para plantar un árbol. Los padres de Ana Iris a su edad no escribieron un libro, aunque su padre, que vivía en los relatos, le contagió la pasión de contar historias. Lo que sí que tenían era un trabajo estable, una casa y a ella. Cosas que ahora parecen excepcionales o que solo persiguen unos cuantos, como si fueran a contracorriente. Desde luego, Simón no se siente así y envidia, como cuenta en su libro, parte de lo que su padre y su madre, la Ana Mari, tuvieron. “Creo que mucha gente quiere ser padre o madre. Lo que pasa es que antes la familia era lo que había por defecto. Ahora tienes que luchar por tenerla. Es muy difícil con sueldos de 1000 euros y una situación que no tiene atisbos de mejorar, que es también una precariedad a futuro”, explica Simón.

Ana Mari, la madre de Ana Iris Simón, y ella cuando era un bebé

Pero entonces, ¿no vivimos mejor que nuestros padres? Antes de escribir Feria y marcharse de Madrid, Ana Iris, al igual que muchos jóvenes de su generación, se dejó llevar por ese discurso adictivo de un progreso envuelto en títulos universitarios, viajes low cost, una suscripción a Netflix, “vestir como María Pombo porque Zara es barato y te cuestan las camisetas 10 euros” o pisos compartidos en el barrio más cool de Malasaña que dan caché a cambio de precios desorbitados. Jóvenes inmersos en lo que Daniel Bernabé definió como "la clase media aspiracional", un concepto que aparece en su libro La trampa de la diversidad (Akal, 2018) utilizado por Ana Iris en Feria. “Creíamos que hacíamos todo eso porque queríamos, que nos estábamos emancipados de los imperativos sociales que tenían nuestros padres, pero estamos empezando a darnos cuenta de que todo eso está ligado a un modelo económico que también tiene mandatos vitales. Lo terrible es que creemos que son libertades”, asegura. Haber llegado a ese punto tiene que ver con el liberalismo feroz, reflexiona Simón en su libro, pero también con ciertos preceptos que han ido calando desde la izquierda, que durante mucho tiempo defendió que lo revolucionario era huir de cánones conservadores, como ser madre, formar una familia o apegarse a la tierra. “Consideramos un progreso perseguir nuestro sueño laboral, a costa de los vínculos que tenemos con el territorio o la familia, mientras renunciar a ello por amor parece ser de paletos”, lamenta. La periodista, que ha vivido tres ERE, sabe muy bien que su generación está señalando cada vez más la precariedad material y el lado más agresivo del liberalismo. Pero cree que existe otro aspecto que aún no se cuestionan los más jóvenes: “el antropológico y vivencial”. “Más allá de la precariedad económica que nos impide alcanzar las cosas que tenían nuestros padres, también está el deseo de querer alargar la juventud hasta el infinito y de aspirar a estándares de vida mucho más altos”, señala. “Se están haciendo muchos esfuerzos para que se borre la conciencia de clase”, opina Simón. Y la política que venía a salvarnos hace ya una década con la eclosión del movimiento que nació en la Puerta del Sol, tampoco parece haber conseguido revertirlo. “En un momento se habló de romper la dialéctica izquierda-derecha y la de arriba y abajo, eso era lo que poníamos sobre el tablero en el 15-M. Ahora 10 años después la situación está hiperpolarizada, ya no se habla de arriba y abajo o del pueblo contra las elites. Ahora es fascismo o socialcomunismo y lo demás, si están los ambulatorios hasta arriba, es secundario”, se lamenta. ““Te contaré qué era eso de las ferias porque seguramente cuando llegues ya habrán desaparecido, y a ver cómo te explico yo ese olor a polvo y a algodón de azúcar y lo que es bañarse en una palangana” #Feria @anairissimon OCTAVA edición pic.twitter.com/ysbd4A7F5U“ — CirculoDeTiza (@CirculoDeTizaES) May 14, 2021