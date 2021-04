Paula Bonet sobre 'La anguila': "No hay sed de venganza"

Conocida por su trabajo como ilustradora y pintora, Paula Bonet se ha estrenado en la novela con ‘La anguila’ (Anagrama, 2021). En el libro denuncia los abusos que sufrió en su juventud. Se narran episodios especialmente delicados: un músico maltratador, una violación… Y aunque pueda parecerlo, según afirma la escritora en ‘Página Dos’ “no es un ajuste de cuentas” porque ha sido paciente y ha entendido que es importante hablar desde un lugar sereno: “Consigo hacerlo porque no hay sed de venganza.”

Hace tres años Paula Bonet estaba muy enfadada, así lo demostraba en sus redes sociales, pero tenía claro que no podía escribir desde ese lugar de enfado. “Si yo quería denunciar de alguna manera lo que se acaba viendo que se denuncia en ‘La anguila’ tenía que hacerlo con templanza, tenía que hacerlo bien y tenía que hacerlo con seguridad y sin que me temblara la voz.”, explica la pintora a Óscar López, presentador del programa.

Poder escribir ‘La anguila’ sin enfado y con serenidad ha sido una de las causas del por qué ha tardado tanto en escribir su primera novela. “Estaba palpitando dentro de mí desde hacía muchos años”, afirma Bonet. Durante los últimos 15 años ha ido configurando el libro pero ha sido en estos dos últimos años cuando la reciente novelista se ha dedicado plenamente a decidir cómo estructurar la información que iba almacenando y ordenando.

Además, ha leído una serie de lecturas, como las de la escritora Dacia Maraini, que le han abierto la mente y le han hecho colocarse “en un lugar incómodo pero placentero al mismo tiempo. Me han enfrentado al dolor.”

Para la ilustradora, el objetivo de esta novela es poner sobre la mesa varios temas que están siempre sobre la mesa pero que nadie ve. “Lo importante en este libro es explicar que esto sucede sin ningún tipo de metáfora, de filtro, de pudor…”, apunta.

¿Autobiografía o ficción?

Es una novela autobiográfica que mezcla experiencias que Paula Bonet ha vivido a lo largo de su vida con la ficción. Incluso la propia escritora dice que le cuesta distinguir lo que es ficción y autobiografía: “Hay un momento en que soy incapaz de separarlo”. Por ejemplo, en el libro aparecen cartas que se envían sus abuelos, algunas son literales y otras están recreadas. “Yo ya no sé qué palabras salieron de la boca de mis abuelos y qué palabras he puesto yo en sus bocas,” relata.

“He necesitado la ficción para poder narrarme“

La escritora reconoce estar muy dentro de Paula Bonet personaje, que usa el mismo nombre y apellidos que ella. “He necesitado la ficción para poder narrarme. Para mí, la literatura y la ficción han sido revelación”, añade. Sin embargo, a los personajes de algunos de los episodios más terribles que se narran en la novela no se les identifica con nombres ni apellidos. La pintora explica que no quiere que la novela sea vista en clave de acusación y que no le preocupa que algún lector pueda reconocerles ni la reacción que puedan tener esos aludidos ya que ha sido muy cuidadosa. “De alguna manera sí que les sigo protegiendo y no sé exactamente qué puede suceder con eso en el momento en el que las personas en las que me inspirado para hablar de estos hechos tan dolorosos y tan terribles puedan sentir. Yo creo que van a sentirse protegidos, pero sinceramente colocarme en su lugar no es el objetivo que tengo.”

¿Estará pensando Paula Bonet ya en su segunda novela? Todavía no lo sabemos pero la escritora tiene claro que quiere continuar inmersa en la literatura: “Sí, voy a seguir escribiendo.” Óscar López le estará esperando en ‘Página Dos’.