Elvira Lindo y la radio: "A mí me encanta el micrófono"

La escritora Elvira Lindo es conocida principalmente por ser la autora de Manolito Gafotas, un personaje que el público conoció a través de las ondas de RNE. Empezó a trabajar en 1981 en Radio Nacional y ha tenido programas como Mira lo que pasa, mira la radio o El gallo que no cesa, nombre que heredó el actual programa despertador que presentan Mara Peterssen y Chema García Langa.

Te proponemos recordar otras facetas de la autora más allá de sus libros y que han tenido lugar en Radio Nacional como la ficción sonora Reformatorio (de padres y madres) que escribió, algunas de sus entrevistas con personalidades destacadas de nuestra cultura o su pasión por la música.

“A mí me encanta el micrófono”, contaba en una entrevista en La sala. “Creo que es uno de los instrumentos de trabajo que más me gustan. Tal vez porque no me gusta hablar alto, entonces el micrófono amplía tu voz”.

23.11 min La sala - Elvira Lindo y Benigno Moreno, autora y director de 'Reformatorio de madres y padres' - 09/02/20 Escuchar ahora

"El sitio soñado" Recuerda su paso por El gallo que no cesa en Radio 3 como "una experiencia preciosa", trabajó en las diferentes emisoras de la radio pública pero para ella esta era "el sitio soñado en el que quería trabajar, ya no solamente por la programación que se hacía si no el tipo de audiencia que atraía". 30 aniversario El Gallo que no cesa - 01/07/09 "Cuando me propusieron presentar el programa despertador, que empieza a las 7 de la mañana, me sentí como en las nubes, muy afortunada, aunque la verdad es que era un horario bastante duro". "Se hacía una radio muy creativa, que se cocinaba mucho antes de hacerla. Escribíamos mucho sketches, espacios humorísticos ", contaba en un programa especial sobre los 30 años de Radio 3.

Conversando con Enrique Urquijo Enrique y Álvaro Urquijo, dos de los miembros de Los Secretos, presentaron su disco La calle del olvido en El gallo que no cesa: "Como en todos los trabajos, tienes que llevar una disciplina y más cuando no eres tú el máximo responsable, sino que hay otra gente. Tienes que tomártelo en serio. Yo creo que es una cosa que también sale de uno. A nadie le gusta salir sin tener ensayado una canción y hacerla" Joyas del Archivo Sonoro Enrique Urquijo: "Cada uno [del grupo] aporta una cosa" "Cada uno [del grupo] aporta una cosa y suele hacerte ganar. Lo hacemos prácticamente con todo. El batería y el bajo, aunque ahora no estén incorporados al grupo, también ellos hacen sus arreglos y respetando un poco lo que es la canción, cada uno hace lo que le da la gana", le contaron a Elvira Lindo.

La educación del futuro "Hemos creado con esta ficción un futuro que está cerca, 10 o 15 años y en el que casi todas las familias, si tienen hijos, van a tener un solo hijo. La forma de educar a ese solo hijo empieza a ser muy discutible y el estado tiene que tomar medidas", así avanzaba Elvira Lindo el argumento de la ficción sonora Reformatorio (de padres y madres) en una entrevista en La sala. Ficción sonora Reformatorio (de madres y padres) - 30/01/20 En esta producción se pudieron escuchar las voces de Cecilia Freire, Víctor Clavijo, Carmen Ruiz, Eulalia Ramón, Rodri Martín, Juan Megías o Juan Suárez, así como la colaboración especial de Íñigo Alfonso (director y presentador de Las mañanas de RNE) y a la propia Elvira Lindo.