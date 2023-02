La visita a España de la comisión de control del Parlamento Europeo que evalúa la gestión de los fondos europeos ha finalizado este miércoles con una serie de recomendaciones al Gobierno, que incluyen una mejora en el acceso de los datos de los proyectos y adjudicaciones, la necesidad de minimizar la burocracia en los trámites y una política de “tolerancia cero” en la lucha contra la corrupción, con el fin de que “no existan excepciones” tras la reforma del Código Penal.

“Hemos venido a España porque ha sido el primer país en recibir los fondos”, ha dicho la presidenta de la comitiva, la alemana Monika Hohlmeier, quien ha pasado tres días en España junto a un equipo de diez eurodiputados con el fin de conocer cómo se están implementando las ayudas. Según ha recalcado, son conscientes de que “hay trámites complejos y cuestiones que exigen un cierto grado de burocracia”, si bien quieren que “haya una suficiente estructura administrativa para afrontar esas dificultades lógicas”.

La misión llegó el lunes a España y se ha reunido con diferentes miembros del Gobierno, así como sindicatos, patronales y comunidades autónomas. Lo cierto es que la visita estuvo precedida de polémica, ya que la propia Hohlmeier acusó a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de filtrar a la prensa el contenido de una carta que la española envió a la europarlamentaria sin dar tiempo a su equipo a analizar el contenido.

Pese a ello, el tono de la presidenta de la comisión de control ha sido mucho menos duro del esperado: “No hemos encontrado infracciones”, ha dicho, tras las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa. Y ha abogado por esperar a que “el mecanismo esté ya en fase de aplicación plena” para ofrecer conclusiones más precisas.

“No hemos querido inmiscuirnos en cuestiones del Código Penal español, pero el hecho es que exigimos tolerancia cero y el Gobierno se compromete a ello. Ahora vamos a ver qué nos transmite la UE en ese sentido, ya que no somos el órgano competente para determinar eso”, ha añadido.

Confía en que se cierre la reforma de las pensiones

Por último, Hohlmeier se ha pronunciado sobre la reforma de las pensiones, que debería haberse aprobado antes del 31 de diciembre de 2022, y de la que depende el cuarto pago de los fondos europeos. Según ha resaltado, se reunieron este martes con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien se mostró confiado en que se resolverá el problema en los próximos meses. No obstante, ha advertido: "Este hito aún no está cumplido y eso significa que el Gobierno debe esforzarse a cumplirlo porque si no, se arriesga a las consecuencias".

Aun así, ha dicho que no tiene la "sensación de que el Gobierno español se quiera quedar de brazos cruzados" y, al mismo tiempo, que “no hay perspectiva de cortarle ahora el grifo a España".