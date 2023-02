Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Zelenski insiste en que Ucrania no renunciará a parte de sus territorios en un posible acuerdo de paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha insistido en que Kiev no accederá a ceder territorios a Rusia en el marco de un hipotético acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en Europa del Este, activo desde hace casi un año. En declaraciones a la BBC, Zelenski ha incidido en que si Ucrania se pliega a ceder territorios, como Crimea o las regiones del Donbás, esto permitiría que Moscú volviera a responder.

“Ukraine's President Volodymyr Zelensky tells BBC he will not concede territory in any peace deal as "Russia would keep coming back"“