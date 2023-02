Los mercenarios del grupo Wagner han anunciado la toma de la localidad ucraniana de Krasna Hora, en las inmediaciones de la ciudad de Bajmut, en la región oriental de Donetsk.

"Hoy las unidades de asalto de Wagner han tomado la localidad de Krasna Hora", ha informado la compañía militar privada en su canal de Telegram, donde se puede ver un vídeo de varios soldados posando junto a una señal con el nombre de la población.

Krasna Hora, que está a unos diez kilómetros de Bajmut, se encuentra entre Soledar, tomada el mes pasado por Wagner, y esa ciudad ucraniana.

Wagner, que lleva desde mediados de 2022 intentando asaltar Bajmut, ha negado que Rusia haya desplegado en la zona fuerzas regulares y que sus hombres hayan sido trasladados al frente sur. "No hay ninguna unidad especial (...). En un radio de más o menos 50 kilómetros sólo hay soldados de Wagner, que acabarán conquistando Bajmut", ha dicho Yevgueni Prigozhin, fundador del grupo.

Además, ha negado haber asaltado ya Vuhledar, otra importante ciudad ucraniana más al sur de Donetsk, en un intento de rodear a las tropas ucranianas. "Donde no están, pues no están. No estamos ni en el norte ni en el sur", ha dicho.