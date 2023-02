Polonia no enviará aviones de combate a Ucrania sin sus aliados

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha descartado la posibilidad de enviar cazas al Gobierno ucraniano sin llegar a un acuerdo previo con sus aliados, según ha comunicado este domingo el líder polaco durante una entrevista a la cadena británica BBC.

“Jets to Ukraine decision "not easy" says Poland https://t.co/yoKVXPvNwt“