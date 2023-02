El "daño irreparable" que sufren las víctimas del accidente del tren Alvia que dejó 80 muertos y más de 140 heridos, casi 10 años después, han marcado el arranque del comienzo de la fase que determinará la responsabilidad civil. "Este daño es irreparable. Habrá sentencia, pero justicia, lo dudo", ha dicho el representante de la asociación de perjudicados Apafas, Cristóbal González, que ha recordado que se trata de un accidente que "desde el primer momento se pudo haber evitado".

La primera jornada de la fase civil del juicio por el accidente del Alvia del 24 de julio de 2013 ha estado protagonizada por las declaraciones de las víctimas sobre las secuelas tanto físicas como mentales que les ha dejado y la "herida abierta" por el procedimiento judicial en curso.

Antes de que comenzara esa nueva fase, el representante de la asociación de perjudicados Apafas, Cristóbal González, ha señalado en declaraciones a los medios que afronta el juicio con "desilusión, impaciencia, nerviosismo y desmotivación" y que lo único que pediría es que "acaben pronto, que no se demoren más. Porque no os podéis imaginar el daño que ocasiona todo esto".

"No hay dinero que pague la impotencia que se siente"

Un pensamiento, el de que el tren era el medio más rápido, más cómodo y más seguro. Es algo que han remarcado cada una de las 15 víctimas heridas en el accidente del Alvia que han declarado en el inicio de la fase civil del juicio, que ha tenido lugar este martes en Santiago.

Las dos primeras víctimas del accidente en declarar, en calidad de testigos, han sido madre e hija, que, por videoconferencia, han relatado, la primera lo vivido al ir en el Alvia, y la segunda los instantes dramáticos hasta que pudo ver a su progenitora en el hospital al que había sido trasladada, con "muchísimas lesiones".

Ambas han testificado, a preguntas de su abogado, el que representa a Apafas, que la mujer mayor decidió ir en tren en lugar de en coche porque era "más rápido, más cómodo y más seguro".

"No hay dinero que pague el cambio de vida, no hay dinero que pague la impotencia que se siente cuando ves a una persona sentada en la que tú crees que es la mejor opción para que viaje (...) No hay dinero que te dé un poco de paz", ha subrayado la hija, hacia el final de las preguntas del letrado.

En ese momento, la jueza se ha secado las lágrimas con un pañuelo. "Es la primera y ya estoy llorando", ha señalado Fernández Currás.

Se trata de la primera sesión de la fase civil del juicio en la que se tratan de establecer las indemnizaciones de los heridos y los familiares de las víctimas, que suman un total de 57,7 millones de euros, ha comenzado a las 09:45 de la mañana. Las acciones se dirigen contra la aseguradora de Renfe (QBE); la de Adif (Allianz Global Corporate & Speciality); Renfe Operadora y Adif.