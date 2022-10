El interventor del tren Alvia, que descarriló el 24 de julio de 2013 dejando 80 muertos y 145 heridos, Antonio Martín Marugán, ha asegurado que en el momento en que se llamó al maquinista, antes de producirse el accidente no sabía en qué punto kilométrico estaba, ni si estaban pasando por una recta o una curva. "Yo esa curva no sabía ni que existía, hasta el momento en que ocurrió, no sabía ni que existía", ha señalado en su declaración en el juicio que va por su quinta sesión.

En todo caso, Martín Marugán ha dejado caer que si las consecuencias las "previese", ese hecho no se habría producido y ha asegurado que no negó la existencia de esa comunicación con el maquinista, sino que en ese momento no la recordaba, con un sucinto: "No negué, no lo dije".

Preguntado por el motivo que le llevó a telefonear al maquinista para facilitar la bajada de una familia en Pontedeume (A Coruña) cuando esto iba a suceder más de una hora después, ha contestado a preguntas del fiscal que en Compostela tenía otras "gestiones que realizar" y en ese momento no estaba con ninguna.

"Yo en ese momento no sabía a ciencia cierta en qué punto kilométrico estaba", ha dicho al fiscal Mario Piñeiro, aunque sí ha reconocido que por el tiempo que había transcurrido, suponía que estaban cerca de la estación de Santiago.