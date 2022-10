El interventor del tren Alvia que descarriló el 24 de julio de 2013 en Santiago, negó hasta en dos ocasiones a la Policía Nacional haber llamado al maquinista, Francisco José Garzón Amo, antes del accidente que costó la vida a 80 personas y lesiones a 145, según ha asegurado el policía instructor del atestado en su testifical este martes en el juicio.

En la reanudación de la vista oral este martes en la Ciudad de la Cultura de Santiago, el policía instructor del atestado ha declarado que en las primeras declaraciones tomadas tras el siniestro, el agente ferroviario negó que existiese esa comunicación, en la primera pregunta y también al repetirse la misma, y solamente admitió una "pequeña llamada" en Ourense.

De hecho, según ha contestado a preguntas del Ministerio Fiscal y varios de los abogados de las acusaciones, ha comentado que "no le constó" por ninguna de las declaraciones practicadas dicha llamada, sino que tuvo conocimiento de la misma el día 31 de julio, una semana después de los hechos, a través del registro telefónico.

El instructor, en la cuarta jornada del juicio por el accidente, ha explicado también cómo solicitó información técnica a Renfe y a Adif sobre las condiciones de seguridad del tramo y ha defendido su investigación realizada.

A ello, tal y como ha relatado ante la jueza Elena Fernández Currás, las empresas públicas contestaron que era el maquinista el que "tenía que saber el cuadro de velocidades" y que existía el conocido como 'pedal del hombre muerto', que el conductor tiene que pulsar de forma continua y, si no lo hace, el tren se detiene.

El maquinista, a un mando policial: "La he jodido"

Otro policía, el primer mando en llegar al accidente del Alvia ha manifestado este martes en el juicio que el maquinista y acusado Francisco José Garzón Amo le dijo hasta en tres ocasiones "la he jodido" y que había estado circulando "a 190 kilómetros por hora".

Este testigo ha indicado que un policía sacó al conductor de la máquina y lo llevó hasta donde estaba él, y también ha relatado que tenía una herida sangrante en la cabeza y que se desplazaba por su propio pie.

Al preguntarle a Garzón qué había pasado, la respuesta fue "la he jodido", después mentó la velocidad, y enseguida preguntó si había heridos; en ese momento, como este cargo lo encontró muy nervioso, le contestó "tranquilo, no te preocupes", y la respuesta que obtuvo fue: "¡Cómo no voy a estar preocupado!".

El acusado Francisco José Garzón Amo, maquinista del Alvia descarrilado en 2013, tras declarar en el juicio. EFE/Lavandeira jr

Amo fue atendido por los sanitarios, que comentaron que había que evacuarlo, y por eso este superior indicó a dos efectivos que le acompañasen para evitar potenciales agresiones. Antes de eso, en los diez minutos que compartieron, el maquinista, que tenía un teléfono móvil, hizo llamadas, pero no sabe a quién ni el contenido.