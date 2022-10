El juicio por el descarrilamiento del Alvia 04155, el accidente ferroviario más grave en los últimos 40 años, que dejó 80 muertos y 145 heridos, arranca este miércoles, con el maquinista, Francisco Garzón y el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, en el banquillo de los acusados, imputados por delitos de homicidio, lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave.

La vista oral del juicio por el descarrilamiento del tren en la curva de A Grandeira, a su llegada a la estación de Santiago de Compostela, el 24 de julio de 2013, comienza tras una larga instrucción con jueces distintos, imputaciones y desimputaciones de responsables de Renfe y Adif: hay 44.460 folios, 669 testificales y dos acusados.

El Ministerio Público pide para el maquinista y el exdirector de Seguridad de ADIF cuatro años de prisión, al igual que la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155, que representa a la mayor parte de las víctimas del accidente. Además, la Fiscalía pide que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado sea inhabilitado, durante el mismo periodo, para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a unos 57,69 millones de euros. Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son QBE (aseguradora de Renfe), Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de Adif), Renfe y Adif, el maquinista del tren y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de los hechos.

La Xunta ha habilitado un amplio dispositivo en el Centro de Innovación Cultural (CINC) de la Ciudad de la Cultura, para favorecer tanto la presencia de los interesados y la cobertura informativa ante el elevado número de partes personadas. Estas son las principales claves del juicio:

Durante el tiempo en que instruyó la causa, el juez Aláez imputó por segunda vez a cargos de Renfe y Adif, en noviembre de 2013, pero la Audiencia Provincial volvió a desimputar a la cúpula del gestor y del operador ferroviarrio en octubre de 2014. El instructor acusaba a los responsables de Adif de haber puesto en marcha una nueva línea de alta velocidad "movidos por presuntos logros estrictamente comerciales" que aumentaron el "riesgo para la vida humana", pero la Audiencia entendió que la falta del sistema de ERTMS en el tramo del descarrilamiento suponía una "merma de seguridad" pero no " una infracción" al no existir " un deber normativo" que obligara a su instalación .

De la parte correspondiente a la instrucción del caso se encargó primero el magistrado Luis Aláez, quien la inició y continuó con ella hasta junio de 2014. El juez llegó a imputar a la cúpula de Adif . Una imputación que la Audiencia Provincial dejó sin efecto al entender que no hubo "infracción normativa" en la ausencia de instalación del sistema ERMTS que supervisa de modo constante la velocidad del tren y que habría provocado un aviso de frenado que, en caso de no ser atendido por el maquinista, hace que el tren pare de emergencia.

Por parte de la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155, su portavoz, Jesús Domínguez, hace hincapié en que lo que buscan es una investigación independiente, y esperan que con el jucio "la gente conozca la verdad" de lo sucedido, porque "se ha tratado de ocultar por todos los medios", y la gente, agrega, "no conoce toda la cadena de negligencias".

La plataforma, que se concentró este lunes ante el Congreso de los Diputados, considera que en el banquillo de los acusados se deberían sentar también responsables de Renfe. Domínguez señala, en declaraciones a RNE, que el jefe del maquinistas había advertido del peligro con un aviso "que llegó a diez altos cargos" de la operadora y señala que el área de negocio de Renfe fue "la que solicitó por escrito que se desconectara el sistema ERMTS que hubiera evitado el accidente por los retrasos que generaba".

"No entendemos que Renfe no esté y una linea de Alta Velocidad no pude depender solo de ADIF, la pregunta es cómo el Ministerio de Fomento autorizó la puesta en servicio de esta linea si no contaba co los analisis de riesgos preceptivos que dice la normativa y lo dice el fiscal, la audiencia y el juez, no sé que hacia Fomento cuando es el último garante", ha dicho Domínguez a RNE.

En la concentración ante ante el Congreso de los Diputados, la Asociación Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 exigió la dimisión de la exministra de Fomento, Ana Pastor, "por sus mentiras y maniobras de ocultación", después de que trascendiese la carta con la que la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja advirtió en su día a la comisaria de Transportes Violeta Bulc en relación con la "gravedad" de la publicación de un informe europeo crítico con la investigación oficial del Estado español.

Los familiares y las víctimas del accidente siguen pidiendo una investigación técnica independiente, una petición que ya hizo la Comisión Europea a España. El informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) había concluido que la investigación que hizo Fomento no fue independiente y que no analizó "elementos clave" como la propia infraestructura o el tren, centrándose únicamente en el error humano del maquinista y dejando "preguntas esenciales" sin responder sobre las causas principales del peor siniestro ferroviario del país. Por ello, pide que se realice una nueva investigación.