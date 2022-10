El maquinista del tren Alvia que descarriló e impactó contra un muro de hormigón en Santiago el 24 de julio de 2013 dejando 80 muertos y 145 heridos, Francisco José Garzón Amo, ha llegado este miércoles "nervioso" y preocupado" a la primera sesión del juicio oral que comienza en la Ciudad de la Cultura de A Coruña, según ha asegurado su abogado Manuel Prieto, mientras las víctimas del accidente lo afrontan con "dolor" y "rabia".

"Esperemos que esa pena no llegue a producirse", ha dicho el letrado en declaraciones a la prensa en relación con la condena de cuatro años de cárcel que la Fiscalía pide para el conductor y para el exdirector de Seguridad de ADIF, Andrés Cortabitarte, los dos únicos acusados que se sientan en el banquillo en un juicio en el que intervienen un centenar de letrados.

Por su parte, el exdirector de seguridad de Adif, ha accedido por una puerta trasera al edificio en el que se desarrolla el juicio por el accidente del Alvia, que ha arrancado a las 9:45 horas, con apenas 15 minutos de retraso respecto a la hora prevista.

El Ministerio Fiscal pide, además de la pena de cuatro años de prisión, la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena, y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.

A ambos acusados se les imputan ochenta fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo y un delito de daños, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros. El expediente principal está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos.

El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos-peritos y 126 peritos (669 testificales en total), con el matiz de que las partes puedan desistir de alguna, ya sea antes o durante el juicio.

La sesión de este 5 de octubre estará dedicada a resolver cuestiones previas y, dado el número de partes personadas y escritos presentados, no será breve.

La vista será larga y estará centrada en la responsabilidad del conductor, que recibió una llamada del interventor de a bordo y abordó la curva de A Grandeira a más del doble de la velocidad permitida (191 frente a 80), y la del administrador de la infraestructura, por eventuales problemas que afectasen a la seguridad de la instalación al no prever un frenado técnico ante un error humano.

"Los humanos cometemos errores", ha hecho hincapié Prieto , pero ha remarcado que el desencadenante no ha sido ese.

El abogado ha ahondado en el mensaje de que todo empieza, "no por una llamada telefónica", la que recibe Garzón Amo del interventor de a bordo y que provocó su despiste; y sí, en cambio, por la puesta en servicio de una línea "carente de seguridad ". "Faltaban señales y balizas", ha precisado, y ha dicho que ese siniestro hoy no se habría producido.

Las víctimas afrontan el juicio con gran "dolor y rabia"

La plataforma de víctimas del Alvia 04155 encara el inicio del juicio por el accidente de tren ocurrido el 24 de julio de 2013 con "muchísimo dolor" y "rabia" al considerar que faltan en el banquillo los que deberían responder de "decisiones y negligencias" sin las cuales aquella tragedia no hubiese ocurrido.

Es lo que aducen en un escrito remitido a la prensa en esta jornada, en el cual admiten "sentimientos encontrados" porque "una justicia lenta" no es justicia y si ha tardado tanto el comienzo de esta vista oral ello se debe, alegan los afectados, a los vaivenes de la fase instructora, con cambios de jueces y demora en la entrega de varios documentos.

"Desgraciadamente, algunas de las víctimas y familiares han fallecido a lo largo de estos años. Para ellos nunca habrá justicia y lamentablemente ya nada se puede hacer. Cuando acabe el juicio habrán pasado 10 años", refleja la nota.

El presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, entrevistado en La Hora de La 1, ha denunciado la "demora" en la celebración del juicio por el accidente y ha dicho que "no es casual" porque, según asegura, las instituciones del Estado la han "provocado".

En la Ciudad de la Cultura, ubicada en Santiago de Compostela, el abogado de esta plataforma, Manuel Alonso Cerezuelo, ha celebrado en declaraciones a la prensa que al menos "se haga por fin ya justicia" y ha confiado en que "se pueda acreditar" todo lo que no han podido demostrar a lo largo de la investigación.

Sobre los encausados, ha dicho que si bien el conductor, Francisco José Garzón Amo, uno de los dos imputados, "efectivamente" cometió un "error humano", al no reducir la velocidad para pasar por la curva de A Grandeira por un despiste tras una llamada del interventor de a bordo, "es mucho más grave" la conducta del responsable de la seguridad en Adif durante esas fechas, Andrés Cortabitarte, el otro encausado.

La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 va a impugnar el vídeo con el que ADIF pretende atribuir errores al maquinista, Francisco José Garzón, según ha asegurado Manuel Alonso Cerezuelo antes del arranque del juicio. El montaje que presentó ADIF, ha dicho, "no cumple los requisitos exigidos por la ley". "Es una barbaridad jurídica, lo vamos a impugnar como cuestión previa, porque entendemos que es un vídeo nuevo que se aporta ahora, no sabemos quién lo ha editado, no sabemos cómo ha salido", ha explicado.