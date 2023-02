El PSOE no ha logrado el apoyo de sus socios en la Junta de Portavoces del Congreso para debatir en el Pleno de la próxima semana su reforma de la ley del 'sólo sí es sí', con lo que ya se debatirá el 7 de marzo, la víspera de la manifestación del Día de la Mujer, que es la fecha que ha apuntado el portavoz socialista, Patxi López.

La proposición de ley ha sido calificada sin problemas por la Mesa del Congreso y se ha aplicado la tramitación de urgencia que había pedido el Grupo Socialista, lo que implicará reducir a la mitad todos los plazos de enmiendas. No ha habido necesidad de votaciones ya que son dos trámites formales.

Una vez calificada, la Mesa ha ordenado la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial de las Cortes y se ha remitido el texto al Gobierno para que dé su conformidad, ya que el Ejecutivo tiene capacidad de veto en iniciativas legislativas que considere que atentan contra su autonomía presupuestaria, ya sea por exceso de gastos o por merma de ingresos.

El siguiente paso era poner fecha a su debate, el primero sobre la reforma, y en la Junta de Portavoces el PSOE ha propuesto que sea la próxima semana, pero al no estar ni publicada ni tener todavía el visto bueno del Gobierno, necesitaba un acuerdo unánime de todos los grupos, y no lo ha conseguido.

"No vamos a participar en ningún paso hacia adelante de esta ley, ni en la Junta de Portavoces o en la toma en consideración sin el acuerdo de aquellos que crearon y negociaron esta ley. Sería extraterrestre ", ha insistido en su intervención, para señalar que una situación como esta "no había pasado antes".

En rueda de prensa Rufián ha explicado que "sería marciano" sacar adelante una mejora de una norma "sin las creadoras" del texto, es decir, sin el Ministerio de Igualdad. Y, en este sentido, ha explicado que si el PSOE "quiere tirar millas sin el Ministerio", ERC "no va a estar en ello".

El portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, había asegurado que, " sin un acuerdo entre la coalición" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, Esquerra no apoyaría la reforma, ni siquiera para que llegue a ser tomada en consideración en la Cámara baja: "Que no cuenten con nosotros".

ERC que ya había avisado que no iba a apoyar ninguna reforma sin acuerdo con el Ministerio de Igualdad ha sido la primera en oponerse y ya no ha habido necesidad de fijar más posiciones. Según Patxi López, otro grupo también expresó su disconformidad y, en un corrillo con periodistas, ha apuntado a EH-Bildu.

ERC no apoyará una reforma sin Igualdad: "Que no cuenten con nosotros"

Podemos e Igualdad confían aún en un acuerdo con el PSOE

"Vamos a intentar que se siga negociando, tenemos varias propuestas sobre la mesa y hoy nos abstenemos para facilitar ese debate y para que se llegue a un acuerdo y que la derecha no haga que las conquistas feministas vuelvan atrás", ha dicho el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, diputado de En Comú Podem, al tiempo que el secretario tercero, de Podemos, Javier Sánchez, ha eludido incidir cuándo será la toma en consideración de la proposición de ley.

Mientras, el Ministerio de Igualdad ve “muy importante” que la reforma esté pactada entre el Gobierno y la mayoría de la investidura, que es “la única mayoría progresista que defiende los derechos de las mujeres”, y no “con las derechas”, que buscan a su juicio volver al “esquema de la violencia y la intimidación”. Desde el Ministerio creen que todavía es posible el acuerdo e instan al PSOE a no legislar “en caliente” y con el apoyo del PP, que “nunca ha estado en el modelo del consentimiento”, y a plantear una reforma que mire al futuro y no al “pasado”, puesto que nada va a evitar, dicen, la rebaja de penas a condenas previas.

En estos términos se han expresado la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en sendas entrevistas en TVE y RNE.

A juicio de Rodríguez, “lo que no es comprensible es que el PSOE prefiera antes sacar con el PP una reforma penal que con la mayoría de la investidura”. Y dice que “no tiene sentido” que la respuesta que se dé a la rebaja indeseada de penas sea “la que siempre ha pedido el PP, que nunca ha estado en el modelo del consentimiento”.

De momento, el PP apoya que se tramite cuanto antes y la vicepresidenta segunda de la Mesa, Ana Pastor, ha señalado a los medios que "apoyan la tramitación urgente" pero que pedirán explicaciones de por qué no se ha tramitado aún la proposición del PP sobre esta ley que todavía sigue pendiente de un informe del Gobierno. El PP ha vuelto a ofrecer este martes sus votos al PSOE para apoyar la reforma y ha pedido que no "pierda el tiempo" buscando a sus socios.