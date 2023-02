10:17

Oskar Matute, diputado de EH-Bildu en el Congreso, sobre la ley del 'solo sí es sí'

Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH-Bildu han frenado el intento del PSOE de acelerar la tramitación parlamentaria de su reforma de la ley 'solo sí es sí', por lo que el primer debate no tendrá lugar hasta el 7 de marzo. Oskar Matute, diputado de EH-Bildu en el Congreso de los Diputados, afirma que "no parece sensato que se apruebe una reforma de la ley a espaldas del Ministerio de Igualdad". Por ello, pide a los partidos del Gobierno de coalición que lleguen a un acuerdo. Aunque reconoce la necesidad de que el texto se mejore, no cree que la enminda de los socialistas lo haga. Matute insiste en la necesidad de que "el consentimiento no desaparezca ni se difumine". En este sentido, pone el foco en el conjunto de la ley más allá del aspecto punitivo: "Esta ley plantea que ninguna mujer tenga que pasar por el calvario que supone tener que probar que ha sido agredida". Por úlitmo, denuncia la incohoerencia de la derecha: "A lo largo de toda la tramitación, ningún grupo señaló modificaciones a esos aspectos que ahora se presentan como errores gravísimos de primero de derecho".