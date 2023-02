El Ministerio de Igualdad ve “muy importante” que la reforma de la ley ‘solo sí es sí’ esté pactada entre el Gobierno y la mayoría de la investidura, que es “la única mayoría progresista que defiende los derechos de las mujeres”, y no “con las derechas”, que buscan a su juicio volver al “esquema de la violencia y la intimidación”. Desde el Ministerio instan al PSOE a no legislar “en caliente” y con el apoyo del PP, que “nunca ha estado en el modelo del consentimiento”, y a plantear una reforma que mire al futuro y no al “pasado”, puesto que nada va a evitar, dicen, la rebaja de penas a condenas previas.

En estos términos se han expresado la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en sendas entrevistas en TVE y RNE.

Rodríguez ha advertido de que “no se puede legislar en caliente con el Código Penal” y ha insistido en que la reforma debe mirar “al futuro” y no al “pasado”, sobre todo porque esta reforma “tampoco va a evitar rebajas de penas” de hechos que se produjeron en el pasado.

A su juicio, “lo que no es comprensible es que el PSOE prefiera antes sacar con el PP una reforma penal que con la mayoría de la investidura”. A su juicio, “no tiene sentido” que la respuesta que se dé a la rebaja indeseada de penas sea “la que siempre ha pedido el PP, que nunca ha estado en el modelo del consentimiento”.

Precisamente, este martes el PP ha ofrecido de nuevo sus votos al PSOE para reformar la ley 'del sí es sí' y ha dicho a los socialistas que pierden el tiempo dicutiendo con sus socios".

“Sorprende que el PSOE esté de acuerdo con esta propuesta”, ha incidido, y se ha preguntado: “¿Por qué vamos a hacer una reforma que puede apoyar el PP o incluso ve bien Vox?”.

A su entender, hay “una fórmula” que permite compatibilizar que se “proteja” el bloque de investidura y también a las mujeres: “Es muy importante que esta reforma la hagamos con la mayoría de la investidura porque es la única mayoría progresista que defiende los derechos de las mujeres”.

Por último, ha reconocido que su “preocupación” y lo que de verdad le “quita el sueño” la “angustia” que puedan sentir las mujeres ante lo que está ocurriendo y su objetivo es darles más seguridad: “Los cálculos electorales vienen de otro lugar”.