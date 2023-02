La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha querido transmitir su apoyo al pueblo de Turquía. "Lloramos con las familias de las víctimas", ha señalado en su cuenta de Twitter, donde también ha recalcado que el apoyo de Europa "está en camino".

“We stand in full solidarity with the people of Türkiye and Syria after the deadly earthquake that hit this morning.



We mourn with the families of the victims.



Europe’s support is already on the way and we stand ready to continue helping in any way we can. https://t.co/inPsoE5hXf“