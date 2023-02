El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha anunciado este domingo la amnistía y la reducción de sentencias de “un número significativo” de manifestantes condenados en las protestas que han sacudido en los últimos meses el país, con motivo del 44 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica en 1979.

La amnistía se aplicará a aquellos que no hayan espiado para potencias extranjeras o tenido contactos con servicios de inteligencia de otros países; matado o herido a individuos o participado en la destrucción de propiedades públicas o militares, informó Mizan, agencia de noticias del Poder Judicial.

"Naturalmente, quienes no expresen arrepentimiento por sus actividades y se comprometan por escrito a no repetirlas, no serán indultados", ha asegurado el vicepresidente del Poder Judicial, Sadeq Rahimi, según medios de comunicación estatales.

Las autoridades, sin embargo, no informaron de cuántos de los cerca de 20.000 detenidos en las protestas -según ONG del extranjero- se beneficiarán de esta medida. Irán ha vivido protestas desde la muerte bajo custodia policial en septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.

Fuerte represión Las autoridades han respondido a la revuelta protagonizada por jóvenes que pedían el fin de la República Islámica con una fuerte represión que ha causado cerca de 500 muertos y varios cientos de detenidos condenados a penas de prisión y 17 a la horca. Hasta ahora cuatro manifestantes han sido ejecutados, uno de ellos en público, lo que ha provocado que las protestas hayan perdido fuerza de manera notable. Aunque el Gobierno iraní ha reconocido excesos puntuales en la represión de las protestas, achacan las manifestaciones a la intervención de "alborotadores", muchos de ellos a sueldo de "potencias extranjeras". Las protestas se han saldado hasta el momento con entre 481 y 522 fallecidos, entre ellos 68 responsables de las fuerzas de seguridad del país y unos 70 menores, según ONG especializadas en el seguimiento de la crisis. El perdón a presos es una práctica habitual en el aniversario de la Revolución Islámica de 1979, que se conmemora el próximo 11 de febrero, y además de los condenados de las protestas se ha anunciado una amnistía para “decenas de miles” de reos. El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, ha afirmado que las celebración este año del 44 aniversario del derrocamiento del último sah destinada a "ayudar al pueblo a seguir el camino correcto”. Amnistía Internacional ha criticado a las autoridades iraníes por lo que considera "juicios farsa diseñados para intimidar a quienes que participan en el levantamiento popular que ha sacudido Irán". 14.10 min Transcripción completa Sahar Bigi era una directiva de publicidad hasta que hace ocho años se pasó a la mecánica. Me cansé de que mi coche me dejara siempre tirada en la carretera. Empecé a trabajar en el taller y me gustó tanto que decidí cambiar de trabajo. Con tanto éxito que, con Zahedeh Eskandarloo, han ganado el último campeonato nacional de rallies de Irán. Los trofeos se acumulan en sus estanterías. Al principio fue muy difícil, porque los pilotos no nos reconocían como rivales, pero no paré y luché por nuestros derechos hasta el final. Ahora las mujeres en este campo no somos consideradas diversas ni menos capaces. El camino ha sido largo, y la lucha también. La carga de una nueva revolución dentro de la revolución islamica liderada por las jóvenes de la franja de población menor de 24 años, más de un tercio de los 85 millones de iraníes. La victoria de la demografía sobre la vieja guardia religiosa. Que salieron en masa a las calles, en 25 de las 31 provincias del país, para protestar por la muerte de Mahsa Amini, el pasado 16 de septiembre. Arrestada por la policía religiosa por no llevar cubierto el pelo, su familia acusó al régimen de asesinato. El clamor nacional e internacional, con el velo de las mujeres como bandera, sumía a la república islámica en la mayor crisis tanto interna como externa contra el Gobierno religioso de los turbantes. Sahar Bigi, la primera mujer mecánica de Irán, y la campeona nacional de rallies, Zahedeh Eskandarloo, tienen coche nuevo. Han importado el motor de un Lexus de segunda mano y lo han instalado en su todoterreno. Sin apoyos ni subvenciones, su sueño es competir a nivel internacional. Desde hace tres años, cuando un misil norteamericano acabó con el general de división Qasem Soleimani, la primera semana de enero se dedica a la memoria del líder de las fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria islámica. Los miembros del batallón de Fátima, veteranos de Siria, muestran su luto en las plazas al modo chiíta. En la mezquita Mosala, la más nueva de Teherán, se dan cita los mandos del régimen. Ondean banderas de Hezbolá, las milicias proiraníes de Líbano, y el presidente Raisí repite las amenazas para vengar la muerte de Soleimani. Nos habéis declarado la guerra cibernética, política, económica, militar, de prensa, pero os hemos derrotado. No vais a ninguna parte con vuestras acciones hostiles, y vais a continuar perdiéndolas todas. Todas las mujeres que acuden a los actos organizados por el Gobierno llevan chador. Nos protege. Y no supone ninguna cortapisa para actividades culturales, académicas, o deportivas. Nuestro creador es Dios y él nos dice cómo tenemos que vestir los hombres y las mujeres. Las mujeres tuvieron un papel predominante en la revolución de 1979, uno de cuyos epicentros estaba en la universidad central de Teherán. Uno de los eslóganes del levantamiento contra el Sha a favor de Jomeini, era el regreso al modo de vestir tradicional de Irán, que incluye el pre-islámico chador. Estos días las puertas principales de la universidad aparecen cerradas con candados. Los universitarios pertenecen a la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, los años del primer gobierno reformista del presidente Jatamí, cuando se empezó a hablar de estado de derecho en Irán. Ahora los estudiantes deben pasar un cribado de seguridad por las entradas secundarias. Y pocos se atreven a hablar. No sabría qué decir. Espero que mejore la situación. No tengo nada más que añadir. Buena suerte. No sé qué decir. No tengo tiempo. ¿Podría no decir nada? Lo siento. Con miles de arrestos y, según la ONU, al menos 300 muertos, entre ellos 40 niños, la gente huye de las cámaras. Aun así, el despliegue de melenas al viento, con el cabello teñido, parece indicar que no hay marcha atrás. Cuatro jóvenes han sido ahorcados tras su condena, a puerta cerrada, por la muerte de agentes de seguridad en las protestas. Los bazarín son la clase de comerciantes, la sabia del sistema económico de Irán, la antigua Persia. Su apoyo a los ayatolás contra el Sha, determinó el éxito de la revolución de 1979. 30 años después, con el denominado Movimiento Verde, dio comienzo la serie de levantamientos democráticos contra la teocracia islámica. El proclamado vencedor de aquellos comicios, Mir Husein Musaví, continúa desde entonces en arresto domiciliario. Los bazarín han sido obligados a reabrir sus puestos. Pero no quieren vender. Con una hiperinflación del 48 por ciento en el último año, y los precios del oro ligados al dólar, cada día pierden un 10 por ciento de su valor. En 2015, con la firma del Acuerdo Nuclear, Irán y Estados Unidos vivían una pseudo luna de miel de tres años, hasta que lo canceló tres años después Donald Trump y volvieron las sanciones contra Irán. Hay 625 nombres de iraníes que nadie quiere conocer muertos por no poder tener acceso a medicamentos para tratar sus enfermedades concretas, por culpa de las sanciones. La situación económica de Irán es tan desesperada que el régimen ha eliminado el dinero de la circulación. Solo se puede pagar con tarjetas de débito locales. Hasta las especias que se usan para cocinar. Cada euro se cotiza en unos 4 millones de riales. Difícil de imaginar tal marcha atrás en las relaciones internacionales de Irán después de los intentos de apertura de sus gobiernos reformistas, una de cuyas protagonistas fue Masumé Ebtekar. La gente quería que todos esos cambios continuaran adelante, particularmente en los campos de la justicia, igualdad femenina. Esos eran valores importantes de la Revolución Islámica, en consonancia con las enseñanzas del Islam, pero desgraciadamente una vieja guardia retrógrada ha tomado el control y se resisten a estas reformas. Ebtekar fue vicepresidenta con sendos líderes progresistas, Jatamí y Ruhaní. En su día fue una de las revolucionarias que asaltó la embajada americana en 1979. Muerte a América, muerte a Israel, y precisamente el hijab, pañuelo o bufanda que cubre la cabeza, eran los tres pilares de un régimen que cumple 44 años. Cuatro décadas de protestas en la plaza de la Libertad de Teherán. Libertad es la palabra que más se ha escuchado en los últimos cuatro meses. El 4 de enero, Alí Jameneí, el líder supremo de la república islámica de Irán, declaraba que el hecho de que haya jóvenes con su cabeza descubierta, no significa que sean antirreligiosas o contrarrevolucionarias. Y pedía tolerancia. Algunos lo han interpretado como un gesto de apertura hacia las jóvenes heroicas que han echado un pulso al régimen. Si la policía moral que parece haber desaparecido de las calles, no regresa, corroboraría esa lectura. Los cien días de protestas que han conmovido Irán han puesto contra las cuerdas al régimen de la República Islámica, cuya ala dura está en el poder desde el verano de 2021. El presidente Raisí, muy próximo a la Guía Suprema, Jameneí, deriva la responsabilidad a las sanciones impuestas tras la ruptura del Acuerdo Nuclear hace cuatro años. Irán es una potencia energética y geoestratégica de primerorden, pero su situación social y económica es la peor de su historia moderna. Aprovechando la serie de fiestas que coincidían en el calendario iraní con el fin de año occidental, los habitantes de las grandes ciudades, sobre todo la fría capital, se desplazaban al Golfo Pérsico, con temperaturas primaverales. Me gusta la naturaleza, y eso es lo único que nos queda en Irán para disfrutar. Por eso hemos venido a pasar aquí unos días desde Kermán. Si se abrieran las fronteras y se acabara la enemistad entre Irán y los países extranjeros, mejoraría mucho la calidad de vida de los iraníes. La isla de Qeshm acaba de ser nombrada Geoparque por la UNESCO. El primero de Irán y el único de Oriente Medio. Es uno de los geoparques más singulares del mundo en términos de fenómenos geológicos, ecológicos, o de medio ambiente. Frente a la isla de Qeshm, se halla la de Ormuz, y estas aguas son el as en la manga, incluso se podría decir el verdadero botón nuclear iraní: el cuello de botella más estratégico del mundo. Mientras el resto puede contar con una alternativa, el Estrecho de Ormuz carece de ella. Por aquí pasa un tercio del petróleo que se transporta por mar, y más de la cuarta parte del gas licuefacto mundiales, porque confluyen el gas y el petróleo de potencias energéticas como Irán, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Si Irán, que tiene una costa de 1500 km, decide interrumpir su tráfico, aunque fuese de modo temporal, el mundo entraría inmediatamente en recesión. Sevda, Nina, y Emma contemplan la puesta de sol sobre el Estrecho de Ormuz. 