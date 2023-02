Estados Unidos guarda millones de secretos, tantos que ha perdido la cuenta. La última vez que lo intentaron, contaron más de 50 millones de documentos estampados con el sello de información clasificada en un solo año. Fue en 2017, nos explica Oona Hathaway, profesora de derecho en la Universidad de Yale y antigua asesora del Pentágono. "Si sumas los de todos los años... hay millones y millones y millones de documentos clasificados en este país", dice.

En los últimos meses, algunos de esos papeles secretos han aparecido donde nunca debieron estar: en los armarios de antiguos presidentes y vicepresidentes.

“A nuestro reportero @IouFerrerons y a mí no nos dejan bucear en información clasificada, pero vamos a intentar responder más preguntas sobre los papeles secretos en el @telediario_tve de las 21h. pic.twitter.com/IdTIaQaw6v “

Primero descubrimos que Donald Trump se había llevado varias cajas de documentos oficiales a su mansión en Florida. Algunos estaban marcados con el sello de máximo secreto.

Después aparecieron varios documentos clasificados en la casa de Joe Biden en Wilmington y en un despacho suyo en una institución, de sus etapas como senador y vicepresidente. Y por si fueran pocos... también han encontrado documentos confidenciales en la casa de Mike Pence en Indiana. Son de sus años como vicepresidente junto a Trump.

La situación es tan insólita que han pedido a todos los presidentes y vicepresidentes de las últimas décadas que revisen sus armarios.

Mientras el Departamento de Justicia lo investiga, muchos se preguntan qué más puede aparecer, qué clase de secretos guardan esos papeles o cuándo es un delito dejarlos donde no se debe. Intentamos responder algunas de estas preguntas.

¿Quién decide qué es secreto y qué no?

Unos cuatro millones de trabajadores del gobierno, con acceso a información clasificada, catalogan cada año millones de documentos en tres niveles: confidencial, secreto y máximo secreto.

En el último nivel está la información que más daño puede hacer a la seguridad de Estados Unidos si acaba en las manos equivocadas. Durante un tiempo Oona Hathaway fue uno de esos cuatro millones. Trabajó como asesora especial en el Pentágono y tenía acceso a la información más reservada.

02.05 min EE.UU.: ¿cuántos papeles secretos hay?, ¿qué guardan?, o ¿cuándo es delito llevarlos a donde no se debe?

"Cuando conseguí el trabajo pensé que sería emocionante, que podría descubrir grandes secretos, pero tengo que decir que no fue tan interesante. Me di cuenta de que mucha de la información que clasificamos no es tan sorprendente, se parece mucho a lo que puedes ver en un telediario o leer en un periódico. Y entonces empecé a pensar que nos estamos pasando, que estamos clasificando demasiadas cosas", nos cuenta. Muchos expertos coinciden con ella en que Estados Unidos tiene un problema de exceso de clasificación.